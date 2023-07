Quanto costa la nuova FIAT Topolino? Il prezzo è davvero inaspettato

La FIAT Topolino è stata svelata da poco, ed oggi vi parleremo di lei e dei suoi prezzi. Tutto ciò che c’è da sapere sulla minicar.

Il 4 luglio scorso era una data cerchiata in rosso nel calendario degli amanti del marchio FIAT, ed ovviamente, anche negli addetti ai lavori. La casa di Torino ha tolto i veli alla Nuova 600 ed alla Topolino, due vetture che sono agli antipodi tra di loro per concetti, tipologia di carrozzeria e target.

Nello specifico, oggi ci concentreremo sulla minicar basata sulla Citroen AMI, che porta anche la casa italiana nel mondo di questi quadricicli leggeri elettrici. Come potrete capire anche solo guardandola, è pensata per l’uso urbano, soprattutto per le grandi città e per muoversi al meglio nel traffico, con il grande vantaggio di poterla parcheggiare anche negli spazi più angusti.

Un altro punto a favore è che è possibile guidarla a partire dai 14 anni di età, e ciò porta a pensare che il grande obiettivo della FIAT siano i giovanissimi. Il nome Topolino viene dunque adattato su quella che è l’erede spirituale della vecchia 500, che nulla ha a che fare con il modello attualmente in circolazione.

La Topolino è lunga 2,41 metri, ed ha linee molto morbide, che ricordano e non poco la 500 appena citata. Il colore è un Verde Vita, che sposa perfettamente il concetto di Dolce Vita sul quale è stato basata la campagna di marketing precedente alla sua presentazione ufficiale.

La Topolino può essere personalizzata in tanti aspetti, ad esempio con uno speaker Bluetooth, un ventilatore collegato via USB ed anche due coprisedili, a loro volta di color Verde Vita. Essi possono anche essere utilizzati, pensate voi, come teli da spiaggia, per far capire quanto sia variabile l’attrezzatura di questo gioiellino.

FIAT, ecco quanto costa la Topolino

Per quello che riguarda i dati tecnici, la nuova FIAT Topolino è ovviamente sprovvista di un motore termico, ed è omologata come quadriciclo leggero per essere guidata a partire dai 14 anni di età. Viene equipaggiata da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, che le garantisce un’autonomia massima di 75 km.

Un aspetto positivo sta nel fatto che il massimo dell’autonomia, in fase di ricarica, può essere raggiunto in 4 ore, per cui, a fine giornata, la si può tranquillamente posizionare sotto carica per poi utilizzarla nuovamente il giorno dopo. Ovviamente, c’è ancora molto da fare su questo aspetto.

Per chi fosse interessato, sul sito FIAT è già possibile provvedere all’ordine di questa vettura, con le consegne che inizieranno attorno al novembre del 2023. Dunque, c’è un minimo di attesa, ma si tratta solamente di pochissimi mesi, e poi potrete mettervi al volante della vostra nuova minicar.

Il prezzo parte da 9.890 euro senza incentivi, cifra che vale per entrambe le versioni, sia quella chiusa che quella aperta. Nel caso in cui riusciste a sfruttare gli sconti previsti, il prezzo scenderà attorno ai 7.499 euro. C’è anche un piano finanziario a vostra disposizione, che prevede delle comode rate da 39 euro al mese l’una.