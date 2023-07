Che auto guida Sandro Tonali? Un gigante della strada da oltre 300 km/h

Sandro Tonali è andato al Newcastle e con la guida a destra dovrà imparare a gestire anche in queste strade la sua auto da sogno.

Per molti avrebbe potuto diventare il capitano e la bandiera del Milan, ma di fronte a 80 milioni di Euro la società non può far altro che vendere. Sandro Tonali ha giocato solo per tre anni al Milan, ma il suo impatto con il Diavolo non verrà mai dimenticato.

Le qualità del ragazzo sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, un centrocampista capace di interrompere l’azione avversaria e di far ripartire la squadra con lanci geniali. Lui è stato uno dei più importanti giocatori nel 2021-22, quando il Milan vinse lo Scudetto.

Quest’estate, Sandro è stato mandato in Romania e Georgia per provare la scalata verso la vittoria nell’Europeo Under 21. Purtroppo gli Azzurrini sono stati eliminati al primo turno. Una grande delusione che impedirà così all’Italia di prendere parte alle Olimpiadi.

La delusione però non ha di certo impedito al Newcastle di spendere ben 80 milioni di Euro per prelevarlo dal Milan. I Magpies sono la squadra del futuro in Premier League, con il fondo PIF che vuole trasformare i bianconeri in una delle squadre dominanti del calcio internazionale.

Tonali è dunque solamente il primo grande acquisto, ma non sarà l’unico. L’ex Brescia è arrivato nel nord dell’Inghilterra in aereo, ma non è da escludere che un giorno porterà con sé anche una delle sue auto meravigliose: una Audi RS6 Avant.

Audi RS6 Avant: che bomba per Tonali

Ancora una volta i calciatori scelgono la Audi per poter arricchire il proprio garage e con la RS6 Avant, Tonali si è garantito uno dei modelli più iconici che siano mai stati realizzati. Un modello storico che è stato realizzato per la prima volta nel 2002.

Le caratteristiche si sono migliorate sempre di più fino al 2019, quando è stata lanciata sul mercato la quinta generazione. Quell’anno non è stato poi un periodo come tutti gli altri per Tonali, con Sandro che festeggiava la promozione in A con il Brescia.

Per poter avvicinarsi al grande calcio dunque il centrocampista lombardo aveva bisogno anche di un’auto come poche altre. Il suo prezzo di partenza è di ben 140 mila Euro e la motivazione è legata a un motore che è in grado di “cantare”.

Si tratta di un V8 biturbo TFSI da 4000 di cilindrata e che è in grado di erogare un massimo di 600 cavalli. Il picco massimo di velocità che può raggiungere è così di 305 km/h e l’accelerazione dà modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

Per poter gestire la potenza di questa automobile, l’Audi ha creato un cambio automatico da ben otto rapporti diversi. Siamo dunque di fronte a una delle migliori automobili che siano mai state realizzate dalla Audi ed è il gioiello di Tonali. Ora dovrà imparare a guidare a destra, ma con un’auto del genere siamo sicuri che non sarà un’impresa impossibile.