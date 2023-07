Brozovic se ne va in Arabia Saudita con il suo bolide: auto da sogno dal costo folle

Marcelo Brozovic non è più un giocatore dell’Inter, ma anche in Arabia Saudita porterà con sé il suo gioiellino su quattro ruote.

Dopo otto meravigliosi anni è finita l’avventura di Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter. Il croato era arrivato a Milano nel gennaio del 2015 in modo quasi anonimo, con il ragazzo che giungeva giovanissimo dalla Dinamo Zagabria.

Non aiutò di certo Marcelo il fatto che l’Inter in quel periodo fosse una squadra completamente allo sbando. I nerazzurri infatti erano ben lontani dalla lotta al vertice e non mancarono i fischi e le contestazioni.

Il balcanico infatti fu a un passo dall’essere ceduto nel gennaio del 2018, quando dopo tre anni interisti continuava ad alternare ottime prestazioni ad altre pessime. A cambiare per sempre la sua carriera fu Luciano Spalletti che capì che davanti alla difesa avrebbe potuto diventare uno dei migliori registi al mondo.

Avrebbe meritato la vittoria della Champions League a Istanbul contro il Manchester City al termine di una grande partita contro gli inglesi. Come sempre non sentì minimamente la pressione, nonostante indossasse anche la fascia da Capitano.

Purtroppo per i tifosi dell’Inter, Marcelo ha deciso di dare vita a un nuovo capitolo della propria carriera. Addio Milano e l’Europa e benvenuta Arabia Saudita, con l’Al Nassr. Lo stipendio da 30 milioni di Euro a stagione era davvero impossibile da rifiutare, con Marcelo che avrà modo di godersi anche in terra saudita la sua splendida vettura.

Brozovic infatti è uno dei calciatori che possiede una delle auto più lussuose al mondo. La Rolls Royce ha sempre dato vita a dei modelli che hanno fatto storia, ma forse nessuna ha toccato i meravigliosi livelli della Cullinan.

Rolls Royce Cullinan: incredibile la macchina di Brozovic

Sono pochissimi i calciatori che hanno la fortuna di permettersi un gioiellino del genere, perché la Rolls Royce Cullinan ha un valore di mercato di ben 351 mila Euro. Non deve sorprendere visto come le sue dimensioni siano davvero mastodontiche.

La sua lunghezza è di 534 cm, la larghezza di 200 cm e l’altezza di 184 cm, trattandosi così di una cinque posti larga e soprattutto molto tecnologica. Quello che però convince tutti è sicuramente un motore che è tra i più rumorosi e favolosi al mondo.

Si tratta di un V12 da 6800 di cilindrata, con la capacità di erogare un massimo di 571 cavalli. Viste le dimensioni sembra impossibile, ma questa auto ha modo di toccare i 250 km/h, ma a quale prezzo.

Il consumo medio dichiarato dalla casa britannica è di 15,5 litri per percorrere 100 km, il che significa che in autostrada ad alte velocità si consuma un pieno in pochissimo tempo. Questa però è la versione basilare, infatti vi è anche la Rolls Royce Black Badge, con il prezzo che in questo caso sale a 409 mila Euro.

La Rolls Royce per questa auto ha deciso di aumentare i cavalli fino a 600, con la velocità che rimane identica, ma i consumi aumentano a 16,39 litri ogni 100 km. Brozovic dunque ha un’auto pazzesca a disposizione e ora che ha uno stipendio da sceicco potrà migliorarla ancora di più.