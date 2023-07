Quanto costa la macchina di Fantozzi? Ecco quanto vale

Il ragionier Fantozzi ha segnato un’epoca del cinema, ed oggi vi parleremo della sua auto e del suo prezzo. Che sorpresa.

Nella vostra vita, anche se siete molto giovani, avrete sicuramente sentito parlare o visto in prima persona le avventure del ragionier Ugo Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio. Si tratta di uno dei personaggi più amati della commedia italiana, ma anche del cinema in generale, per via del grande quantitativo di risate che assicurava in ogni occasione.

Il personaggio fu sia ideato che interpretato dall’attore nato a Genova il 30 di dicembre del 1932, e che è scomparso il 3 di luglio del 2017, poco più di sei anni fa. Al momento della sua morte, tutta Italia si è fermata, ed al suo funerale ha partecipato tutto il mondo del cinema, facendo capire quanto fosse stato forte il suo impatto sul nostro paese.

Il primo film della serie cinematografica con protagonista Fantozzi andò in onda nel 1975, con il secondo capitolo che uscì nelle sale l’anno dopo. Il personaggio principale dà l’idea dell’uomo sfortunato ed anche poco furbo, vittima della prepotenza altrui, una vera e propria macchietta.

Di questa saga tutti si sono innamorati, ed è rimasta nell’immaginario collettivo anche la piccola auto con la quale si spostava. A questo punto, andiamo a vedere di che vettura si trattava e quale era il suo valore, sia all’epoca dei film sia al giorno d’oggi, visto che ce ne sono ancora alcune in giro.

Fantozzi, ecco che auto guidava e quanto costa

La macchina del ragionier Ugo Fantozzi non era di certo una supercar, visto che stiamo parlando dell’Autobianchi Bianchina. Il suo prezzo, all’epoca, era di 565.000 lire, ma oggi è possibile trovarla, chiaramente usata, a prezzi molto bassi. Per avere una conferma, siamo andati su “Subito.it“, dove ne abbiamo trovate diverse in vendita.

Quella che costa meno di tutte si trova attualmente ad Andria, in Puglia, e vale appena 1.000 euro, anche se molto dipende dalle loro condizioni e dai chilometri che hanno percorso. Una versione a quattro posti, che si trova a Pietraperzia, in provincia di Enna, in Sicilia, è acquistabile spendendo una cifra più elevata, pari a circa 10.000 euro.

La vettura, ovvero la famosissima Bianchina, è un mito italiano, ed è una delle auto più rappresentative del celebre boom economico successivo alla seconda guerra mondiale. La sua uscita sul mercato avvenne nel 1957, uscendo poi di produzione nel 1969, ma continuando a girare per anni nelle strade italiane.

Si trattava della versione lussuosa della FIAT 500, ed inizialmente fu proposta solo nella carrozzeria a Tre Volumi, ma poi ci furono anche diverse versioni. Sin da subito, ci furono tantissimi ordini, e potrete dargli un’occhiata grazie al video postato in alto, caricato sul canale YouTube “alberto viglione“. Non ve ne pentirete.