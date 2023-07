Incidente incredibile per Novak Djokovic: dopo l’impatto accade l’impensabile

Novak Djokovic è stato coinvolto in un particolare e incredibile incidente in auto che ha causato delle conseguenze davvero impensabili.

Se c’è uno sportivo che ha saputo imporre il proprio dominio negli ultimi, non si può di certo non pensare a Novak Djokovic. Il serbo è uno di quelli che ha saputo elevare il tennis a livelli che non sembravano essere raggiungibili, prendendo l’eredità di leggende come Federer e Nadal.

Il balcanico è un maestro di qualsiasi superficie, per lui poco importa che ci si possa trovare sull’erba, sulla terra o sul cemento. Battere Novak è una di quelle imprese che permette a chiunque di entrare automaticamente nel mondo delle leggende del tennis.

In questi ultimi anni la sua classifica ATP ha vissuto degli alti e bassi, con 2021 e 2022 che non sono stati i suoi periodi migliori, anche in seguito a diverse esclusioni dovute alla volontà di non vaccinarsi. Queste sono però delle questioni extra sport che non ne intaccano il talento assoluto.

Nonostante si tratti di uno degli sportivi che in questi anni ha sicuramente guadagnato le maggiori cifre in termini economici, sorprende come per l’acquisto della macchina sia rimasto molto “umile”. Il serbo infatti gira con una semplicissima FIAT 500, vettura che ha fatto modificare con la simpatica scritta “amore e pane”.

Dunque non dovrebbe di certo sfrecciare a velocità troppo elevate con la sua vettura torinese, ma a quanto pare Novak è stato coinvolto in un particolare incidente, come è stato riportato dalle pagine del “Mirror”.

Incidente con la 500 per Djokovic: dopo la paura si passa alle foto

Nel 2017 Djokovic era all’apice della propria carriera e in quel periodo si trovava in Spagna, dato che Marbella si doveva disputare un torneo. Il balcanico era alla guida della sua singolare FIAT 500, quando non si accorse di una Mini che stava procedendo dinnanzi a sé.

Forse stava già pensando alle tattiche per il match seguente, fatto sta che in un primo momento il proprietario della Mini era furiosa. La donna infatti scese con veemenza dall’abitacolo e iniziò in un primo tempo a urlare contro il tennista.

A un certo punto però si fermò e iniziò a capire che non era stata tamponata da uno chiunque, bensì da Novak Djokovic. A quel punto la ragazza capì che non c’era bisogno di agitarsi così tanto e da un atteggiamento ostile cambiò radicalmente modo di fare diventando molto più accomodante.

I due si chiarirono e risalirono alla dinamica dell’incidente con una semplice constatazione amichevole. La donna però voleva anche qualcosa in più: la foto con il campione. Visto che era stato Djokovic a causare l’incidente non aveva davvero alcun modo per poter dire di no e così quell’incidente si è concluso positivamente.

La FIAT 500 “amore e pane” dopo quell’incidente ha avuto modo di essere ben presto sistemata. La vettura con i suoi 3 cilindri da 1000 di cilindrata e con 70 cavalli non sembra di certo essere l’auto di uno sportivo, ma forse anche in questo Novak Djokovic ha saputo differenziarsi dalla massa.