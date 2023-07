Multa in auto per un noto campione della Serie A: quello che accade dopo è incredibile

Anche i calciatori più famosi non vogliono pagare le multe, nonostante alcune sanzioni prevedano dei costi davvero irrisori.

Quando si ha a che fare con gli sportivi e i calciatori si pensa che si trattino di personaggi che vivono al di fuori del nostro mondo. I guadagni sono decisamente redditizi e dunque non sono a conoscenza delle varie problematiche della gente comune.

Anche un ragazzo giovane come il danese Rasmus Hojlund ha dimostrato fin da subito di avere un impatto devastante con il calcio italiano. L’Atalanta si coccola il suo talento scandinavo che non vede l’ora di giocare con gli orobici la prossima Europa League.

Il suo impatto a Bergamo è stato devastante e per molti potrebbe anche diventare una versione minore di Haaland. Il ragazzo ha solo bisogno di crescere, perché il talento è di quelli cristallini e soprattutto il suo senso del gol non è secondo a nessuno.

L’Atalanta ha sparato già molto alto per il cartellino del giovane attaccante e anche il suo stipendio è pronto a lievitare. Al momento il suo ingaggio è ancora abbastanza ridotto, solo 600 mila Euro l’anno, ma si tratta di una cifra che la maggior parte delle persone non ha mai visto nella propria vita.

Per questo motivo risulta molto strana la storia che giunge proprio da Bergamo e che è avvenuta il 13 aprile 2023, come ha riportato “La Gazzetta dello Sport”. A quanto pare anche agli sportivi non piace per niente pagare le multe.

Hojlund multato: simpatico siparietto con i vigili

Bergamo è una città davvero meravigliosa, in particolar modo nella parte alta, con le mure che dominano tutta la provincia. Uno spettacolo meraviglioso, ma non è semplice riuscire a trovare parcheggio.

Proprio questa deve essere stata la difficoltà che ha riscontrato Rasmus Hojlund quella giornata, con il suo SUV che non riusciva a fermarsi. A quel punto il ragazzo ha lasciato la vettura in un punto dove vi era il cartello di divieto di sosta.

Forse stava semplicemente fermandosi per pochi minuti, ma in quel momento esatto sono passati i vigli che hanno giustamente dovuto adempiere al proprio dovere. Hojlund si è accorto della loro presenza e ha cercato in tutti i modi di convincerli a non multarlo, ma ormai era già stato avvisato il carroattrezzi.

Nelle vicinanze intanto molto passanti lo avevano riconosciuto e hanno raccontato che il calciatore stava provando in tutti i modi a giustificarsi. Purtroppo per lui però i vigli sono stati irremovibili e dunque gli hanno rimosso la macchina.

Saranno state in totale due le sanzioni alle quali Hojlund sarebbe andato incontro, infatti per prima cosa avrebbe dovuto pagare i 39 Euro per il divieto di sosta. In secondo luogo c’era anche da pagare il carroattrezzi, con i suoi 78,77 Euro da dover pagare dato che si trattava di un giorno feriale.

Il giro a Bergamo è costato dunque caro a Hojlund, anche se il suo stipendio gli permette senza grossi problemi di poter pagare comodamente questa sanzione.