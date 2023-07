Spunta il video della nuova Renault 5: sul web i fan sono già impazziti

Sul web sono, letteralmente, impazziti per la futura riproposizione della mitica Renault. L’accuratissimo render non è solo per nostalgici.

Chi ha acquistato una Renault sa bene cosa ha rappresentato nell’immaginario collettivo la 5. Una vettura compatta che fece emozionare gli appassionati di rally e, allo stesso tempo, divertire milioni di automobilisti sulle strade. Un’auto che usciva fuori dai soliti canoni tondeggianti e che, per gli anni ’70, fu davvero rivoluzionaria.

La Renault 5 fu commercializzata dal 1972 al 1984. L’auto francese rappresentò una svolta per il marchio, alla ricerca di concept all’avanguardia che potesse coniugare le esigenze urbane con il giusto brio per qualche gita fuori porta. I ragazzi desideravano vetture piccole e pepate, in controtendenza con le auto più sinuose degli anni ’60. La Renault 5 fu un’auto di rottura, rappresentando il giusto mix tra prezzo, qualità e prestazioni.

Se ad un ragazzo, anche nei tempi moderni, dai performance ed elementi all’avanguardia ad un costo contenuto il risultato finale non può che essere positivo. In Renault hanno sempre puntato sui giovani che non volevano accontentarsi di avere nel proprio garage auto simili a tutte le altre. La versatilità della 5, grazie ad una campagna molto cool, attirò una intera generazione di diciottenni scatenati. Non solo uomini, naturalmente, ma anche tantissime donne optarono per l’acquisto di una coloratissima Renault.

Oltretutto la facilità di guida, unita ad una praticità degna di una city car moderna la resero un oggetto di desiderio anche in Italia. Dopo il boom economico dei 15 anni successivi al dopo guerra, in Italia e in altre nazioni non era più un tabù il concetto della seconda auto. Molte famiglie benestanti iniziarono a concepire il senso dell’acquisto della compatta francese a tre porte.

Il rifacimento della Renault 5

La concezione delle due portiere più il portellone non è stata ripresa nel nuovo concept, sebbene lo stile risulti il medesimo. La vecchia 5 fu considerata una supercar per l’incredibile capacità di avere più anime in una. L’auto era divertente da guidare, facile da parcheggiare e con un buon confort, il tutto presentando dei consumi molto bassi. Uno degli elementi distintivi dell’auto era il frontale con i due ampi fari quadrangolari, con la presa d’aria in basso che fungeva, naturalmente, anche da calandra.

Le portiere erano senza maniglia, con il sistema a scomparsa. Nel render osserverete la medesima soluzione ma per le portiere posteriori. All’epoca furono lanciate tre versioni sportive della R5. Furono realizzate la R5 Alpine, la Alpine Turbo e la Turbo. Tutte vetture eccezionali che, anche nel campionato rally, fecero faville. Le prestazioni, del resto, erano bestiali. La R5 Turbo superava i 200 km/h, percorrendo l’0 a 100 km/h in appena 6,5 secondi.

Dal Motorsport alla strada il risultato fu garantito anche alle nostre latitudini. La rappresentazione grafica, proposta dal canale YouTube Mahboub 1, ricorda in svariati dettagli il modello storico. Di sicuro una nuova serie farebbe felici tanti della vecchia guardia che sulla 5 hanno vissuto gli anni migliori della giovinezza. E voi cosa ne pensate del render della nuova Renault 5?