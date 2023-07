FIAT, torna la Punto? I fan sono già in fremente attesa (VIDEO)

La FIAT Punto è uno dei modelli più amati della casa di Torino, e pare tutto pronto per il ritorno. Ecco come sarà.

In casa FIAT il 2023 è un anno molto importante in chiave futura, e giusto in queste ore avverrà la presentazione di due modelli che puntano in alto. Quello principale è sicuramente la Nuova 600, il Suv di Segmento B del quale si parla ormai da un anno intero, che porterà l’elettrico al centro dei progetti della casa di Torino.

Di questo nuovo modello sappiamo ormai quasi tutto, visto che ne conosciamo le specifiche tecniche ed anche le forme. La vettura è stata vista, per la prima volta senza camuffature, poco più di un mese fa prima per le strade di Roma e poi a Torino, ma in seguito, è stata ammirata da vicino presso Lerici, nota località balneare e turistica della Liguria.

La FIAT ha deciso di lanciarci in un nuovo progetto, e lo ha presentato proprio in questo luogo. Infatti, in Liguria si è optato per un curioso spot pubblicitario, immergendo la Nuova 600, di colore grigio, in un’enorme vasca piena di vernice rossa. L’obiettivo era quello di lanciare la campagna “No more grey“, annunciando che in futuro non ci saranno più vetture di colore grigio.

L’altra auto che sarà svelata è la minicar Topolino, mentre nel 2024 sarà il turno di una generazione del tutto diversa della Panda. Un grande nome tornerà poi nel 2025, e stiamo facendo riferimento alla Multipla, che seguirà i nuovi canoni stilistici della casa di Torino, la quale punta ad un qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò che si è visto sino ad oggi. La Nuova 600, dunque, andrà a chiudere un ciclo, e sta per aprirsi una fase rivoluzionaria.

La Multipla riporterà in vita uno dei nomi che hanno fatto la storia della casa piemontese, e seguendo questo filone, c’è già chi ha immaginato un altro grande ritorno, quello della Punto. Per il momento, si tratta semplicemente di voci, ma è chiaro che questa denominazione non può non evocare bei ricordi ai fan di questo costruttore.

FIAT, ecco come è stata immaginata la nuova punta

La FIAT Punto potrebbe tornare in futuro, anche se per il momento non c’è niente di ufficiale. Qualche tempo fa, un grande designer, che corrisponde al nome di Tommaso D’Amico, aveva pensato ad un’opzione di questo tipo, ed ora andremo a scoprire quello che è stato il lavoro che ha caricato sul suo canale YouTube.

Dal video qui postato, possiamo vedere i canoni stilistici moderni applicati a delle forme che comunque ricordano le proporzioni della Punto, che è stata immaginata con un motore 1.0 GSE T3 da 120 cavalli di potenza massima, con trazione anteriore e spinto a benzina. Il cambio sarà invece meccanico.

La FIAT di cui stiamo parlando avrà cerchi da 18″, con una plancia, per ciò che riguarda l’abitacolo, dotata di molte innovazioni e di un sistema di infotainment di ultima generazione. Molte le novità anche sul fronte dei colori, ma c’è da dire che sul fronte della motorizzazione, il motore, nel caso di una reale produzione, sarà senza dubbio elettrico.