Leclerc mette le mani avanti: la Ferrari soffrirà a Silverstone

Charles Leclerc ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Gran Bretagna, e non è apparso poi così tanto ottimista.

Il Gran Premio di Gran Bretagna che si correrà domenica a Silverstone sarà una delle gare più importanti dell’anno per la Ferrari. Si arriva qui dopo il secondo posto di Charles Leclerc ottenuto in Austria, in quella che è stata la miglior gara stagionale del Cavallino, anche se la Red Bull è inavvicinabile.

Max Verstappen, prima del pit-stop finale per segnare il giro più veloce, aveva un margine di quasi mezzo minuto, su una pista sulla quale ci sono pochi punti per fare la differenza. Proprio per questo, il round di Silverstone diventa importantissimo per capire i progressi della SF-23, anche nell’ambito della lotta con Aston Martin e Mercedes.

Queste ultime due sono sparite dai radar al Red Bull Ring, e sono attese al riscatto su una pista che sembra essere più adatta a loro. Per quello che riguarda la Ferrari, come detto da Leclerc stesso in queste ore, il tracciato potrebbe risultare più ostico, anche se negli ultimi anni sono arrivati ottimi risultati. Nel 2022 Carlos Sainz vinse tra le polemiche per la strategia folle che fu rifilata a Charles, che due anni fa giunse secondo dietro a Lewis Hamilton.

Leclerc, ecco le sue parole in conferenza stampa

Charles Leclerc è stato tra i grandi protagonisti della conferenza stampa, che si è tenuta poco fa nel paddock di Silverstone. Il monegasco ha messo le mani avanti, affermando che la Ferrari potrebbe soffrire maggiormente le caratteristiche tecniche di questa pista, dove la SF-23 porterà comunque altre novità tecniche.

A spiccare c’è un nuovo diffusore posteriore, che andrà a completare il pacchetto degli upgrade che sono già arrivati tra Barcellona e Spielberg. Charles vuole puntare in alto, ma sa che la Red Bull resta una vettura più veloce in ogni condizione e con qualsiasi tipologia di pneumatici.

Per questo motivo, la Ferrari deve puntare a battagliare più che altro contro la Mercedes e l’Aston Martin, che devono reagire dopo un week-end da incubo in Austria. Charles avrà anche voglia di rivalsa dopo quanto accaduto un anno fa, e siamo sicuri che ci metterà tutto sé stesso.

Ecco le parole di Leclerc: “Da Barcellona in poi siamo andati nella direzione giusta, anche a livello di feeling. In Spagna non siamo andati poi così bene, ma in Austria il passo è stato decisamente migliore rispetto ad inizio anno ed ho avuto un gran bel feeling mentre ero in macchina. Questo è ottimo, significa che abbiamo fatto dei passi in avanti, ma occorre restare con i piedi per terra“.

Charles ha poi aggiunto: “La Red Bull è molto più forte di noi, e credo che la pista di Silverstone possa far emergere alcuni punti deboli della Ferrari, le nostre debolezze. Credo che faremo più fatica rispetto all’Austria, ma comunque, credo che il passo in avanti sia stato netto. Abbiamo fatto un gran bel lavoro per il momento“.