Follia in autostrada: tra le macchine spunta una monoposto di F1!

Non è per nulla comune ritrovarsi una monoposto da corse in autostrada, ma a quanto pare qualcuno ha voluto far parlare di sé.

Le vetture in assoluto più amate in tutto il mondo sono quelle di F1. Tutti noi un giorno sogniamo infatti di poterne guidare una, magari meravigliosa e rossa fiammante proprio come la Ferrari.

Non deve per forza essere di F1 una monoposto per poter mostrarsi in tutta la propria potenza, anzi ci sono delle bellissime vetture anche di F3 ed F2. In questi anni le due categorie propedeutiche infatti sono cresciute tantissimo.

Gran parte del merito va attribuito a un grande genio italiano come l’ingegner Dallara che ha realizzato una serie di vetture che sono state omologate per tutti i Team della F2. In passato si chiamava GP2 e un modello che ha fatto scuola è la versione 02 del 2008.

Sono stati in totale tra le stagioni che hanno permesso a questa monoposto di essere utilizzata in pista, permettendo a tanti campioni di farsi le ossa e diventare conosciuti. Il primo vincitore con quella vettura fu l’italiano Giorgio Pantano che purtroppo non riuscì mai a confermarsi tra i grandi.

Andò decisamente meglio invece ai due campioni seguenti, con Nico Hulkenberg che ancora oggi dimostra il proprio talento con la Haas. Nel 2010 a vincere fu il venezuelano Pastor Maldonado, con il sudamericano che vinse anche il GP di Spagna con la Williams nel 2012.

La monoposto montava al suo interno un motore Renault Badged Mecachrome V8108 da 4000 di cilindrata. La sua erogazione toccava i 620 cavalli e grazie alla sua struttura con una lunghezza di 486 cm, una larghezza di 180 cm e un’altezza di 104 cm era una perfetta auto da corsa.

Dallara GP2/02 in strada: modifiche pazzesche

Come si evince dalle pagine de “La Repubblica” si può notare come nelle strade di Praga sia successo un fatto davvero molto inconsueto. Nell’autostrada D4 infatti, tra le vetture di serie classiche, si poteva ammirare anche una Dallara GP2 molto particolare.

La maggior parte degli automobilisti infatti l’ha sicuramente scambiata per una Ferrari di fine Millennio, ma al posto di Raikkonen e Massa c’era un semplice cittadino. La cosa più incredibile di questa vicenda è che non è stato possibile riconoscere il protagonista.

Il motivo è che non è stato fermato al momento dalle Forze dell’Ordine e soprattutto non poteva poi essere rintracciato in seguito. Oltre a essere inconsueta, le monoposto di F1 o F2 non possono guidare su strada perché non hanno la targa.

Sono state fatte moltissime modifiche a questa GP2/02, tanto da aggiungere anche gli sponsor che avevano fatto grande la Ferrari in passato come quello della “Marlboro”. Una scena che di sicuro avrà sbalordito tutti quanti i presenti in Repubblica Ceca in quel momento.

Forse con un po’ di pazienza si potrà ritrovare questa incredibile automobile anche in futuro nelle strade di tutto il mondo, ma speriamo che abbia almeno aggiunto la targa in modo tale da non correre rischi.