Disastro per la Honda: ora scoppia un problema serio, maxi richiamo

Il marchio Honda deve affrontare un problema non da poco. C’è infatti appena stato un maxi-richiamo di auto per un guasto.

Oggi vi daremo conto di un problema serio che ha colpito la Honda, che è stata costretta ad un richiamo di tantissime vetture per un problema tecnico, che rischia di causare incidenti molto seri. Quando c’è di mezzo la sicurezza, soprattutto al giorno d’oggi, non si esita mai ad avviare delle verifiche ulteriori, e se serve, bisogna procedere ad un richiamo, come accaduto in questo caso.

Sulle auto moderne, infatti, i controlli sono molto rigidi e non si lascia mai nulla al caso, perché il rischio di incidente è molto elevato. La Honda, come vedrete, si è trovata di fronte ad un guaio molto serio, che l’ha costretto a far tornare indietro oltre 100.000 vetture, ma quando c’è di mezzo la sicurezza non si bada a spese.

Rispetto al passato c’è la possibilità di risolvere i problemi sulle vetture con grande facilità, ed è sempre bene intervenire prima che sia troppo tardi. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i modelli coinvolti ed al problema tecnico che le ha colpite in questi anni.

Honda, ecco il motivo del maxi-richiamo

Secondo quanto riportato da “Carscops.com“, la Honda si troverebbe di fronte ad un guaio molto serio, ed ha affrontato il maxi-richiamo di ben 120.000 vetture per un potenziale guasto all’impianto frenante. Per la precisione, sono 124.077 i modelli sottoposti a questa operazione, che è sempre una grande seccatura sia per i proprietari che per i costruttori che si vedono costretti a sobbarcarsi dei costi di riparazione.

Il problema riguarda la pompa del freno che risulta difettosa, su ben cinque modelli diversi che sono stati costruiti tra il 2020 ed il 2023. In particolare, il rischio è che la pompa del freno potrebbe staccarsi dal servofreno, andando così a causare un problema importante in fase di frenata, una delle più delicate di quando ci si mette al volante.

Le case costruttrici, quando c’è di mezzo il freno, non si prendono mai rischi e decidono di intervenire alla svelta una volta capito che c’è qualcosa che non va. Come detto, il problema riguarda cinque modelli differenti, anche se non tutti sono sotto il logo Honda, ma fanno comunque parte del gruppo.

Di mezzo c’è la Civic, la Passport, la Pilot e la Ridgeline, ma troviamo anche la Acura MDX, e questo marchio è una sorta di brand sportivo della casa giapponese molto in voga in Giappone. La casa nipponica ha fatto sapere che gran parte dei modelli richiamati necessitano solo di verifiche, perché si ritiene che solo l’1% di quelle fatte tornare indietro abbia effettivamente un vero problema.

I clienti che possiedono questi veicoli verranno avvertititi direttamente dal costruttore del Sol Levante a partire dal prossimo 7 di agosto, e conduranno la loro auto nei centri specializzati. Ovviamente, l’intervento è tutto a carico del marchio, che dovrà garantire ai clienti che le loro auto sono perfettamente funzionanti, o intervenire sui problemi.