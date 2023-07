Come si fa ad arrivare in F1? La differenza di potenza con F2 e F3 è pazzesca

Arrivare in F1 è il grande sogno di tutti i piloti, ma pochi sanno qual è la reale differenza di potenza rispetto a F2 ed F3.

Anche in questo Mondiale 2023 non stanno di certo mancando le emozioni in pista. Verstappen sta dominando la stagione, con la sua Red Bull che vola e ormai il terzo successo consecutivo sembra una semplice formalità per l’olandese.

La potenza di queste nuove monoposto che sono entrate ufficialmente nel Mondiale dal 2022 è straordinaria soprattutto considerando la grandezza della cilindrata. Il motore di una F1 è infatti solamente un V6 da 1600 di cilindrata, il che non dovrebbe teoricamente permettere di inserire ben 745 cavalli.

Nel mondo della F1 tutto questo è però possibile e dunque nascono delle monoposto con una potenza davvero inaudita. Rispetto al passato la velocità di punta è leggermente calata, ma nonostante questo il record assoluto nella storia della F1 è di ben 372,6 km/h.

Ciò che è ancora più straordinaria è l’accelerazione che scaturisce da queste monoposto, infatti per passare da 0 a 100 km/h bastano solamente 1,7 secondi. Ancora più straordinario è invece il passaggio da 0 a 200 km/h che si ferma a poco meno di 3 secondi e da 0 a 300 km/h servono solo 6 secondi.

Questo dimostra come la F1 moderna si sia sviluppata moltissimo soprattutto per quanto riguarda l’aerodinamica e dunque, tagliando l’aria, c’è la possibilità di ottenere sempre di più grandi risultati in pista. Arrivare in F1 però non è per nulla semplice, anzi tutt’altro.

Potenza di F2 ed F3: ecco la loro velocità di punta

Le categorie propedeutiche infatti hanno tanti piloti di alto livello e molto interessanti. Il passaggio non è per nulla scontato, tanto è vero che si devono accumulare una serie di punti per ottenere la “superlicenza” per guidare in F1. Solo i migliori dunque arrivano in questa categoria, ma nonostante questo sono tantissimi coloro che faticano.

La F2 infatti ha un picco di velocità che tocca i 335 km/h e il motore che viene montato al suo interno è un Mecachrome V6 da 3400 di cilindrata. Il numero di cavalli erogati è di 620, dunque inizia a esserci una netta differenza con la F1.

Notevole è anche il salto di categoria tra F3 ed F2. La terza categoria infatti monta lo stesso motore della F2, ma nonostante questo la potenza è derivata solo da 380 cavalli. Questo significa che la sua potenza di punta arriva a un massimo di 300 km/h.

Molto è interessante è anche la valutazione per quanto riguarda l’accelerazione, con i risultati che sono molto diversi rispetto alla F1. In F2 infatti servono 3 secondo per passare da 0 a 100 km/h. Questo significa che le due monoposto se partissero contemporaneamente vedrebbero le F2 a 100 km/h quando le F1 sono già a 200 km/h.

Peggiora ancora il discorso legato alle F3, anche se non di molto. A 100 km/h servono infatti 3,1 secondi, ma è difficoltoso il passaggio a 200 km/h che necessita di 7,8 secondi, contro i 6,6 della F2. Guidare macchina più potenti è molto difficile e solo i migliori entrano nell’Olimpo della F1.