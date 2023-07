Jorge Lorenzo ha un’auto pazzesca: arriva a 350 Km/h e costa quasi mezzo milione

Jorge Lorenzo è stato uno dei piloti più amati nella storia della MotoGP e ora guida un’auto meravigliosa e dal prezzo pazzesco.

Il nuovo Millennio è stato sicuramente uno dei più grandi periodi di sempre nella storia del motociclismo. La rivoluzione che ha portato alla nascita della MotoGP, e in seguito Moto2 e Moto3, è stata determinante per far crescere una serie di leggendari campioni.

Uno di questi è senza ombra di dubbio Jorge Lorenzo, con lo spagnolo che nella sua leggendaria carriera ha dimostrato di essere uno dei piloti più vincenti e dominanti di sempre. Le sue imprese in pista gli hanno permesso di far parlare di sé e di far sì che le sue battaglie con Marquez, Rossi e Pedrosa entrassero nel mito.

Sono stati tantissimi i momenti indimenticabili per lui in carriera ed è un peccato che con la Ducati non sia riuscito a rispettare la attese. L’età che avanzava e una moto sicuramente non all’altezza di quella attuale sono state due componenti molto importanti.

Da diverso tempo Jorge Lorenzo sta facendo parlare di sé soprattutto fuori dalla pista, infatti è diventato da qualche anno un commentatore di Dazn Spagna. Il pilota spagnolo però ha deciso di passare dalle gare con le due a quelle con quattro ruote.

Le sue prestazioni in Porsche Carrera Cup stanno facendo parlare e sicuramente sta dando un grande aiuto per la crescita di questa competizione. Lorenzo però non già in passato si era dedicato all’acquisto di alcune vetture dalle caratteristiche pazzesche.

Nel suo garage infatti lo spagnolo vanta una serie di automobili bellissime, con la Lamborghini Urus che è tra le più belle. Questa però non è niente in confronto a un altro modello.

Lamborghini Aventador SVJ: il gioiello di Lorenzo

L’automobile in questione è ancora una volta una stupenda Lamborghini e si tratta del modello SVJ 63 Roadster. Siamo di fronte in questo caso a uno dei modelli in assoluto più rari tra quelli mai prodotti a Sant’Agata Bolognese.

In totale sono solamente 800 gli esemplari che ne sono stati prodotti e il suo costo di partenza è di ben 470 mila Euro. Non si sa Lorenzo abbia mai pagato questa vettura, infatti è stato Stefano Domenicali a consegnarli “il modello 0″.

Si tratta di un grandissimo riconoscimento che testimonia ancora di più il grande rapporto che intercorre tra Lorenzo e il mondo Lamborghini. La Aventador SVJ presenta un motore V12 che è in grado di erogare 770 cavalli.

La sua potenza si esprime con un picco massimo di ben 350 km/h ed è l’accelerazione uno dei suoi grandi punti di forza. Con quest’auto Lorenzo ha la possibilità di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Risultati che permettono allo spagnolo di avere a disposizione un’automobile unica nel proprio genere.

La Porsche sicuramente avrebbe preferito l’acquisto della macchina tedesca da parte di Lorenzo, visto il suo impegno in pista, ma di fronte a una Lamborghini Aventador SVJ è davvero impossibile resistere.