Come funziona l’acquisto di un’auto nuova? Ecco tutti i passaggi

L’acquisto di un’auto nuova non è così semplice come si può pensare, ma ci sono tante fasi da affrontare. Andiamo a scoprirle.

Il mondo delle auto è caratterizzato da tanti aspetti che non conosciamo, ed oggi vi parleremo di tutto ciò che c’è da sapere nel momento in cui andiamo ad acquistare un veicolo nuovo. Infatti, sono molti i passaggi da superare e le spese da affrontare, ma ciò è fisiologico in questi casi.

Al giorno d’oggi, l’acquisto di una nuova auto è una spesa molto importante, ed è per questo che in molti puntano sul prodotto usato, anche se pure questo tipo di vendita sta diventando molto costosa. A questo punto, cerchiamo di capire come funziona l’acquisto di un modello nuovo di zecca.

Auto, ecco i passaggi per acquistarne una nuova

Quando si acquista un’auto, anche se nuova, è bene effettuare una serie di verifiche, assicurandosi che essa abbia le dotazioni di serie ed eventualmente gli optional richiesti, la garanzia ed una sua giusta durata, ma c’è anche l’aspetto contrattuale da valutare. Infatti, priam di procedere a pagamenti o cose di questo tipo, esso va sempre letto con attenzione, valutandone sia i pro che i contro.

Per ciò che riguarda la garanzia, ricordatevi che dura quasi sempre 24 mesi, il che è un buon compromesso, e se ne trovate una che dura meno tempo, valutate con attenzione se tale soluzione vi può convenire o meno. Per quello che riguarda il contratto di acquisto, ci sono elencate tutte le informazioni necessarie, ed è ovviamente affrontato anche il tema del pagamento.

In genere, quando ci rechiamo dal concessionario, si parla sempre di un pagamento anticipato che va dal 10 al 20% della somma, il cosiddetto anticipo di cui sentiamo parlare quasi sempre. Il saldo è poi da effettuare al momento del ritiro della vettura, anche se ci sono poi dei metodi diversi come la rateizzazione, il leasing ed altri finanziamenti.

Una volta formalizzato l’acquisto, si passa alla procedura dell’immatricolazione. Quasi sempre, è il concessionario che se ne occupa, raccogliendo dati e documenti necessari che poi vengono comunicati al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Per immatricolare un’auto nuova, ci sono dei documenti obbligatori.

Essi sono il codice fiscale, la carta d’identità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza. Per l’immatricolazione, ci sono diverse spese da sostenere. Vanno pagati 27 euro di emolumenti ACI, i 32 euro dell’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, i 10,20 euro di diritti DDT, l’imposta di bollo per il rilascio del libretto di circolazione pari a 32 euro, l’imposta Provinciale di Trascrizione, il cui prezzo dipende dalla provincia di residenza, così come il costo della targhe. Insomma, i passaggi e le spese sono davvero molti, ma una volta superati, potrete godervi la vostra vettura.

Se invece acquistate una vettura usata, ci sono tanti altri controlli da effettuare riguardo alla storia del veicolo, come eventuali incidenti, verifiche sul suo chilometraggio e quant’altro. Speriamo di avervi offerto una spiegazione utile, e che ora tutto vi sia più chiaro su un complesso sistema di pagamenti e manovre da seguire.