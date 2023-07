Guai per Bruno Fernandes: quella volta che schiantò la sua Porsche

Bruno Fernandes in passato è stato coinvolto in un grave incidente mentre era a bordo della sua bellissima Porsche Panamera.

Uno dei migliori giocatori attualmente a livello internazionale è sicuramente Bruno Fernandes. Il portoghese ha dimostrato nella propria carriera di saper sfruttare le grandi occasioni che gli sono capitate e ora è uno dei più importanti elementi del Manchester United.

Il lusitano è senza ombra di dubbio uno dei grandi rimpianti del calcio italiano, infatti quando era giovanissimo ha girato gran parte della provincia del Belpaese. Dalla Sampdoria al Novara passando anche per l’Udinese, senza mai avere però la grande opportunità di mettersi in mostra una grande squadra.

Per lui divenne fondamentale il ritorno in patria con lo Sporting Lisbona. La realtà di della Capitale gli diede l’opportunità di poter compiere finalmente il grande salto di qualità, venendo poi acquistato a peso d’oro dal Manchester United. Giocare in Premier League vuol dire confrontarsi con i migliori campioni e allo stesso tempo anche firmare dei contratti molto ricchi.

Questo ha permesso così a Bruno Fernandes di potersi acquistare una meravigliosa Porsche Panamera, uno dei modelli in assoluto migliori mai realizzati dalla casa di Stoccarda. Le dimensioni parlano chiaro, con la lunghezza di 505 cm, una larghezza di 194 cm in altezza di 142 cm.

La vettura può essere acquistata sia per quattro che per cinque persone e al suo interno monta un sensazionale motore 6 cilindri da ben 3000 di cilindrata. In questo modo Bruno Fernandes ha l’opportunità di toccare un picco massimo di ben 262 km/h e il consumo medio si attesta sui 10,9 litri ogni 100 km.

Bruno Fernandes schianta la sua Porsche: le conseguenze

La vettura ha un prezzo di partenza di 100.574 Euro, dunque essere coinvolto in un incidente con una macchina di tale portata può essere davvero molto doloroso.

L’evento che ha visto coinvolto Bruno Fernandes è avvenuto nell’aprile del 2022, quando ormai l’ennesima stagione negativa dei Red Devils stava per volgere al termine. La volontà di chiudere anticipatamente la stagione ha portato probabilmente Bruno Fernandes a distrarsi proprio poco prima di arrivare al centro sportivo della squadra.

Vicino a Carrington infatti il ragazzo probabilmente non si è reso conto della presenza di una Volkswagen, con lo scontro che è stato davvero incredibile. Non appena c’è stato l’impatto la maggior parte degli abitanti della zona si è riversato immediatamente a controllare la situazione. Per fortuna i due automobilisti che per fortuna sono rimasti illesi.

I danni più evidenti li ha subiti la Volkswagen del ragazzo che è stato involontariamente colpito da Fernandes. Quest’ultima infatti è addirittura finita all’interno di un vialetto che si trovava nelle zone subito limitrofe alla strada.

Quell’evento aiutò a infiammare ancora di più il già tesissimo ambiente in casa a Manchester United. Quello scontro infatti avvenne poco prima dell’importantissima partita contro il Liverpool, gli eterni rivali dei Red Devils.

Solamente una vittoria avrebbe potuto far dimenticare quel brutto incidente, ma purtroppo i Reds di Jurgen Klopp travolsero la squadra di Bruno Fernandes per 4-0. Per il portoghese è stato sicuramente uno dei più brutti periodi della sua carriera.