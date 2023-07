Giovani calciatori muoiono dopo l’incidente: tornavano a casa dopo la partita

Giovani calciatori sono morti non molto tempo fa mentre stavano tornando a casa dopo aver disputato una partita.

Uno dei motivi principali per cui il calcio è lo sport più amato del mondo è perché dà la possibilità a tutti di poterlo praticare. Non vi possono essere infatti distinzioni sociali o etniche, tutti possono giocarci, basta solo un qualsiasi oggetto che rotoli e due segni per fare i pali delle porte.

Per questo motivo sono moltissimi i giovani che coltivano quel grande sogno di diventare dei calciatori meritevoli dei grandi palcoscenici. Ovviamente sono molti di più coloro che alla fine non ce la fanno piuttosto dei pochi che arrivano a grandi livelli.

Anche in Germania il calcio è sicuramente lo sport più popolare, in particolar modo in Baviera. La presenza di una squadra dominante come il Bayern permette anche alle piccole realtà locali di crescere e di farsi conoscere meglio.

Una di queste è il Tsv Rain, piccola squadra del quartiere di Rainer di Wachtering, che si trova nella zona del Donau-Ries. Ovviamente quando si gioca per realtà così piccole non ci sono grandi mezzi a disposizione e soprattutto non è facile riuscire a organizzarsi tutti insieme.

Alcuni calciatori della squadra dunque avevano deciso che per limitare i costi del carburante avrebbe viaggiato insieme in cinque per giungere allo stadio del TSV Pottmess. Tutto dunque sembrava andare per il verso giusto e quel giorno nulla sembrava diverso dal solito, fino al tragico evento.

Calciatori muoiono in auto: momento tragico in Germania

Al termine della partita i ragazzi, tutti con un’età che era compresa tra i 19 e i 22 anni, stavano tornano verso le proprie abitazioni. A un certo punto, all’altezza di Bayerdiling, il mezzo si scontrò contro un trattore che giungeva dal senso opposto di percorrenza.

L’impatto fu devastante, infatti non fu sufficiente nemmeno la sterzata del guidatore per provare a evitare lo scontro inevitabile. Stando a quanto riportato dalla Polizia tedesca, l’auto ha sbattuto violentemente contro un albero dopo che ha perso il controllo.

L’incidente ha fatto sì che i tre passeggeri che si trovavano nei posti posteriori subirono un tremendo colpo alla schiena. I ragazzi morirono sul colpo e si trattò di un momento drammatico per tutta la cittadina.

A parlare fu direttamente il sindaco del paese, ovvero Karl Rehm che ai microfoni di BR spiegò come si trattasse non soltanto di una tragedia per le famiglie e per la squadra, ma più in generale per la città.

A intervenire fu direttamente la Procura della Repubblica tedesca che cercò in tutti i modi di dare delle risposte chiare a ciò che era accaduto. A parlare in maniera profondamente commossa fu anche il Presidente della Federazione bavarese Christoph Kern che proclamò un minuto di silenzio nelle partite seguenti.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la comunità bavarese, perché non dovrebbero mai sentirsi delle notizie che raccontano della morte di giovani di un’età compresa tra i 19 e i 22 anni.