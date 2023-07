Toyota Yaris da oltre 500 cavalli? Ecco il trucco della casa giapponese

La Toyota Yaris è una delle utilitarie più vendute al mondo, ma in Giappone hanno saputo stravolgerla in maniera incredibile.

Il mondo del mercato automobilistico ha sempre avuto nel Giappone una delle sue nazioni di maggior prestigio. La Toyota è indubbiamente una di quelle società che ha saputo costruirsi una straordinaria reputazione negli anni.

La Yaris ha avuto modo di crescere moltissimo, diventando con tutta probabilità una delle utilitarie più conosciute al mondo. Ci sono però dei modelli sportivi di prima fascia, come per esempio la GR.

Si tratta di un’auto con un motore da 3 cilindri e 1600 di cilindrata, ma che ha comunque modo di erogare in totale ben 261 cavalli. Questo fa sì che la sua velocità di punta possa toccare i 230 km/h e inoltre abbia un’accelerazione di 5,5 secondi da 0 a 100 km/h.

Il suo costo di partenza è ben superiore rispetto alla classica Yaris, infatti si stanzia sui 46 mila Euro. Tutte caratteristiche che le hanno permesso di diventare l’auto perfetta per poter essere modificata ancora di più dalla stessa Toyota.

La Yaris è infatti il modello scelto dalla casa giapponese per potersi esprimere nel miglior modo nel magico mondo del WRC, il Mondiale rally. In questo 2023 è guidata da Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e soprattutto i due campionissimi Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, piloti che fanno volare la favolosa Toyota GR Yaris Rally1.

La potenza della Yaris Rally1: velocità pazzesca

La differenza tra la Toyota Yaris GR normale e quella Rally1 è davvero sostanziale. Partiamo dal presupposto che sul mercato può essere acquistata la versione con il “Rally Package”. Questo significa che da un punto di vista estetico risulterà molto simile a quella utilizzata in gara, ma in il motore rimane ben lontano da quello usato da Rovanpera e compagni.

Le nuove Rally1 sono auto ibride, con la potenza meccanica che sprigiona 381 cavalli, in più vi è anche la componente elettrica da 136 cavalli. In questo modo la GR Yaris Rally1 ha un totale di 514 cavalli al suo interno.

Il tutto è derivato anche da un motore potenziato, con un 4 cilindri da 1600 di cilindrata e con una batteria da 100 kW. Il cambio è un semiautomatico sequenziale con cinque marce e i risultati nel rally sono straordinari.

La Toyota infatti sta continuando a risultare la migliore automobile nel WRC, con Kalle Rovanpera che si trova largamente al primo posto nel Mondiale. Alle sue spalle la Hyundai i20 di Thierry Neuville e la Ford Puma di Ott Tanak sono distante oltre 40 punti.

Una superiorità derivata non soltanto dalla straordinaria abilità del più giovane campione del mondo della storia del rally, ma anche dalla grande affidabilità di questa macchina. Mentre le auto coreana e statunitensi sono spesso costrette al ritiro, il finlandese conclude quasi sempre a podio e poco importa che abbia vinto solo in Portogallo.

La costanza è il grande segreto di questa Toyota che è sempre più prestazionale e non sembra difficile per Rovanpera confermarsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo.