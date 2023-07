Superbike, Bautista pensa al ritiro? Arrivano parole inaspettate

Alvaro Bautista vola verso il secondo titolo iridato della Superbike, ma ora ci sono parole importanti sul suo futuro. Cosa ha dichiarato.

Il padrone assoluto della Superbike dei nostri giorni si chiama Alvaro Bautista, rider di casa Ducati che sta letteralmente demolendo la concorrenza in questo 2023. Lo scorso anno, la prima parte di stagione era stata molto aperta, con lo spagnolo che aveva poi allungato sulla concorrenza dall’estate in poi, mentre negli ultimi mesi, non c’è stato nulla da fare per nessuno.

La superiorità di questo pilota è impressionante, un qualcosa che raramente si era visto in Superbike, anche se Jonathan Rea con la Kawasaki ci aveva spesso abituato a dominare senza essere mai impensierito dai rivali. La Ducati ha fatto un lavoro strepitoso, presentando una Panigale V4 R che nelle sue mani è invincibile, ma ciò non è altrettanto vero con il compagno di squadra.

Michael Ruben Rinaldi, infatti, paga più di 200 punti in classifica quando siamo praticamente a metà stagione, un gap imbarazzante, che fa capire quanto Bautista stesso sia strepitoso nel metterci del suo. Il dominio ha permesso ad Alvaro di guadagnarsi un test premio sulla Desmosedici GP che sta uccidendo il campionato in MotoGP, girando a Misano un paio di settimane fa.

C’è da dire, a tal proposito, che Bautista non ha di certo dimenticato come si corre anche in top class, visto che ha fatto registrare degli ottimi tempi pur non prendendosi troppi rischi per evitare infortuni. Alvaro ha anche parlato di un possibile impegno in qualche gara come Wild Card, indicando la Malesia come grande occasione per tornare in classe regina, visto il suo amore per la pista di Sepang. Nel frattempo, in queste ultime ore, il campione del mondo ha parlato anche di un possibile ritiro.

Superbike, ecco le parole di Bautista sul suo futuro

La Superbike sta offrendo una stagione piuttosto scontata, visto che Alvaro Bautista è troppo superiore ai rivali, e ci fa vedere delle prove di forza che sulle due ruote non sono così abituali. Lo spagnolo, infatti, è solito partire davanti a tutti e creare un gap mostruoso con i rivali, che nulla possono al suo cospetto.

La volontà del campione del mondo della Superbike è quella di proseguire nelle derivate di serie anche nel 2024, ma come ha dichiarato in un’intervista riportata da “TodoCircuito.com“, non si sono certezze su ciò che avverrà dall’anno dopo in podio. L’ipotesi ritiro si fa largo.

Ecco le parole di Bautista: “Cerco sempre di essere il miglior pilota possibile, voglio evitare gli errori, e quando accadono, tento sempre di rimediare e di proseguire i miei fine settimana di gara nel miglior modo possibile. Attualmente, le mie motivazioni sono al massimo, e quindi posso guidare come meglio voglio“.

“Se proseguirò dopo il 2024? Al momento non lo so, nessuno può dirsi imbattibile. Io voglio continuare a guidare la moto come so fare, ed anche per la prossima stagione l’obiettivo è farlo in questa maniera, poi vedremo come andranno le cose, ma per ora penso gara per gara“.