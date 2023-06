Superbike Misano, Gara 1: Bautista passeggia ancora, doppietta Ducati

La Superbike fa tappa a Misano, ed in Gara 1 si è imposto ancora Alvaro Bautista, davanti a Rinaldi e Razgatlioglu. Ducati implacabili.

La Ducati si è presentata al via di Gara 1 della Superbike in quel di Misano con un’inedita livrea gialla, ma la cosa non ha affatto portato sfortuna. Infatti, è arrivata una sensazionale doppietta nella gara di casa, con un Alvaro Bautista semplicemente inattaccabile, dopo che Toprak Razgatlioglu che in qualifica era riuscito a chiudere molto vicino al campione del mondo.

Tuttavia, il passo gara ha messo in mostra una differenza enorme, con Bautista che ha tenuto al meglio la pole position, ed un grande Michael Ruben Rinaldi che ha piazzato la sua seconda Panigale V4 R dietro al suo capitano sin dalle prime fasi, anche se poi non ne ha avuto per sfidarlo.

Il podio è stato completato proprio dal campione del mondo della Superbike 2021, che con la Yamaha può ben poco. Disastro per Danilo Petrucci, che era al quarto posto quando è caduto a pochi giri dalla fine. Chiude così quarto Alex Bassani, seguito da Jonathan Rea con la Kawasaki e da un ottimo Dominique Aegerter. Settimo Alex Lowes, davanti alla prima Honda di Iker Lecuona. Chiudono la top ten Remy Gardner e Xavi Vierge.

Superbike, niente da fare contro le Ducati ufficiali

La Superbike regala spettacolo a Misano, dove la Ducati ed Alvaro Bautista vogliono continuare a dominare la scena, con il leader iridato ancora in pole position. Per questa tappa di casa, lo squadrone ufficiale della casa di Borgo Panigale ha schierato una livrea gialla sulle Panigale V4 R, in omaggio ai colori storici di questo marchio, e c’è da dire che il colpo d’occhio è davvero notevole.

Bautista tiene bene la leadership al via, mentre Toprak Razgatlioglu cerca di dargli battaglia. Finalmente, fa bene il proprio lavoro Michael Ruben Rinaldi, il quale riesce a scavalcare la Yamaha del turco portandosi in seconda posizione, creando la doppietta Ducati, anche se con poche speranze di dar battaglia al compagno di squadra.

Davanti a tutti c’è un passo assolutamente entusiasmante da parte di Bautista, ma c’è da dire che Rinaldi ha fatto dei passi in avanti molto importanti dopo le gravi difficoltà delle prime tappe, che hanno messo a serio rischio il suo posto per il futuro. La Superbike odierna, non ci nascondiamo, non offre uno spettacolo degno di nota, a causa di un dominio troppo netto di Bautista e della Ducati.

La superiorità di questo binomio è incredibile, ed anche in quel di Misano non c’è niente da fare. Va sottolineata l’ottima prova di Danilo Petrucci, che dà battaglia a Ratgatlioglu per il terzo gradino del podio, mettendo in mostra degli evidenti passi in avanti sulla pista di Misano.

Gara difficilissima per Jonathan Rea, che con la sua Kawasaki si ritrova indietro, in sesta posizione, alle spalle anche di Alex Bassani. Purtropo, a sei giri dalla fine finisce a terra Petrucci, che rovina così un grande fine settimana e dà l’addio all’obiettivo podio. Bautista passeggia sino al traguardo, firmando una grande doppietta per la casa di Borgo Panigale. Alle 11 di domani mattina la Superpole Race.