Superbike, adesso è ufficiale: c’è la decisione di Toprak Razgatlioglu

La Superbike è scossa da una notizia di cui si parlava, ma che ora è divenuta ufficiale. Ecco cosa ha deciso Toprak Razgatlioglu.

Il 2023 non sta regalando particolari emozioni per ciò che riguarda la Superbike, visto che Alvaro Bautista e la Ducati hanno praticamente vinto tutte le gare, prendendosi un margine impressionante in classifica mondiale. Lo spagnolo comanda con 236 punti, contro i 167 del primo inseguitore, vale a dire Toprak Razgatlioglu, che però non ha alcuna speranza di tentare la rimonta.

Il turco, campione del mondo della Superbike nel 2021 con la Yamaha, è il protagonista della giornata odierna, vista la notizia che è arrivata da parte della casa di Iwata. La cosa era nell’aria già da diverso tempo, ma ora che è giunta l’ufficialità, le cose vengono del tutto scombinate.

Superbike, separazione tra Yamaha Razgatlioglu

La notizia è arrivata nelle ultime ore, ed ha fatto parlare molto il paddock della Superbike e non solo. Le strade di Toprak Razgatlioglu e della Yamaha si separeranno alla fine della stagione 2023. Già da alcune settimane si parlava del possibile addio del turco alla casa di Iwata, ma ora non ci sono più dubbi sul fatto che esso si verificherà molto presto.

Circa un mese fa, Toprak aveva effettuato un test con la Yamaha di MotoGP, sul tracciato di Jerez de la Frontera, ed i riscontri erano stati molto positivi. C’era già chi era pronto a scommettere su un suo ingaggio da parte di Lin Jarvis per il 2024, in sostituzione di Franco Morbidelli ed al fianco di Fabio Quartararo.

Tuttavia, in seguito non se ne è fatto più nulla, e sono iniziati vari rumor relativi alla separazione tra Toprak stesso e la casa di Iwata, che nelle ultime ore hanno ufficializzato la rottura. Il pilota turco aveva detto, in maniera neanche del tutto velata, che la sua volontà era quella di correre nella top class, con o senza la Yamaha, ed il suo manager, ovvero Kenan Sofuoglu, aveva affermato che era invece in arrivo un’offerta da parte della BMW, con l’obiettivo di ingaggiarlo per il proprio team di Superbike. Nelle ore successive alla notizia, è stato ufficializzato il suo ingaggio da parte della casa di Monaco di Baviera.

Nel comunicato della casa giapponese, Toprak ha comunque ringraziato per la sua esperienza di questi anni: “Voglio dire grazie a tutta la famiglia Yamaha, per l’amore ed il tanto rispetto che mi hanno dimostrato nel corso della sua esperienza. Per me è stato un sogno che si è realizzato vincere il titolo mondiale, e sono riuscito a raggiungere questo traguardo con la Yamaha“.

In seguito, il campione del mondo del 2021 ha rilanciato il proprio sogno MotoGP, anche se ha ammesso di non essersi sentito troppo a proprio agio durante il test in Spagna con la M1: “Per quello che sarà il prossimo anno, sento di necessitare di una nuova sfida, c’era la possibilità di andare in MotoGP, ma ho sentito meno feeling con questo tipo di mezzi rispetto alle derivate di serie che guido di solito“. A questo punto, occorrerà capire quello che sarà il suo futuro, ed è probabile che la BMW sia la strada migliore da percorrere.