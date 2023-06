F1, vuoi la vettura di Max Verstappen? Sarà all’asta ad un prezzo da fuoriserie

Max Verstappen è già una leggenda della F1, ed ora c’è una grande occasione per tutti i suoi fan. Ecco il prezzo della vettura.

La F1 è del tutto assoggettata al dominio di Max Verstappen, già due volte campione del mondo ed ormai avviato alla conquista del suo terzo titolo mondiale. Parliamo di un ragazzo che sta asfaltando la concorrenza, con delle prove di forza magistrali, e che ormai non ha più alcun punto debole.

L’olandese è il punto di forza di questa Red Bull, che dopo anni difficili, segnati da una power unit non all’altezza, è tornata il punto di riferimento della F1, come ai tempi dell’era di Sebastian Vettel. Battere un fenomeno di questo livello, che non conosce la parola errore, sarà un’impresa per tutti, almeno sino alla fine del 2025, quando si esaurirà questo ciclo tecnico.

Eppure, la carriera di Super Max non era nata sotto una buonissima stella nel Circus, visto che a sprazzi di talento eccezionali, alternava errori grossolani, che sono proseguiti sino alla metà del 2018, quando ormai aveva diversi anni di esperienza sulle spalle. Ora, per tutti i suoi tifosi, c’è la possibilità di assicurarsi un modello autentico appartenuto al fenomeno nativo di Hasselt.

F1, in vendita la Toro Rosso di Max Verstappen

Max Verstappen debuttò in F1 nel 2015 con la Toro Rosso, quando aveva da poco compiuto 17 anni. Il figlio di Jos era dunque minorenne e non aveva la patente di guida, ma era perfettamente in grado di portare al limite, ed anche oltre, le vetture più prestazionali dell’intero pianeta.

Il secondo anno in F1 lo vide protagonista con la Scuderia di Faenza per sole 4 gare prima del passaggio anticipato alla Red Bull al posto di Daniil Kvyat, suggellato con la prima vittoria in carriera al debutto con il team di Milton Keynes, ottenuta al Gran Premio di Spagna davanti alle Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.

Verstappen conquistò comunque 13 punti con la Toro Rosso STR11, facendo vedere ciò di cui era capace. Quella vettura, spinta dal motore Ferrari, è in vendita su “Catawiki.com“, sito che si occupa di aste da tantissimo tempo. Attualmente, sono già state fatte diverse offerte, ed il prezzo attuale ha già toccato i 150.000 euro.

Va specificato che non si tratta di un costo così folle, visto che la vettura è perfettamente funzionante, dotata di motore, trasmissione e di tutte quelle parti che sono fondamentali per farla girare. Secondo gli esperti dell’asta, tuttavia, il suo prezzo è destinato a salire vertiginosamente, e potrebbe toccare un massimo stimato di 750.000 euro.

Tra le informazioni che sono disponibili, c’è scritto che la vettura è funzionante e che non necessita di riparazioni, e che data la sua estrema fragilità, non verrà consegnata a domicilio, ma chiunque riuscirà ad ottenerla dovrà recarsi a Faenza, sede dell’attuale AlphaTauri, e portarsela a casa autonomamente.

Si tratta di una vera e propria occasione d’oro per coloro che hanno un bel gruzzoletto da spendere, e c’è tempo ancora due settimane per fare le vostre valutazioni e decidere se tentare o meno questo vero e proprio colpaccio. Pensateci bene e recatevi sul sito web che vi abbiamo citato per tutte le informazioni del caso.