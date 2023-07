Leclerc ricasca nell’oblio, già finito il riscatto Ferrari? Arriva un’ammissione

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è scattato dalla nona posizione a causa dell’impeding a Piastri nel SQ1. La sua Sprint è stata un incubo.

Il weekend per Charles Leclerc era cominciato alla grande. Il monegasco aveva subito trovato un ottimo passo gara, in occasione della simulazione svolta nell’unica sessione di libere del venerdì, per poi confermarsi velocissimo nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Il monegasco è arrivato a soli 48 millesimi dal pole man Verstappen.

Il fenomeno di Hasselt è sembrato, completamente, in controllo per tutta la sessione per poi rischiare la beffa nel giro decisivo in Q3. In questa fase, però, all’olandese va tutto liscio. Avrebbe meritato di subire una penalità per l’impeding su Magnussen in Q1, mentre lo ha ricevuto Charles Leclerc nella Sprint Shootout di oggi. Il monegasco non ha trovato il ritmo giusto, come accaduto nelle qualifiche di ieri, dovendo subire anche 3 posizioni di penalità.

I commissari hanno giudicato la manovra del ferrarista determinante nella perdita di mezzo secondo da parte di Piastri. L’australiano della McLaren ha effettivamente perso del tempo, ma lo stesso è avvenuto in altre situazioni rimaste impunite. Leclerc è stato costretto così a scendere dalla sesta alla nona posizione. Gli steward hanno comminato 7 penalità per questo tipo di infrazione in questa annata. La decisione dei commissari non ha fatto fare i salti di gioia a Charles che si è dovuto rimboccare le maniche.

Sprint Race dai incubo per Charles Leclerc

Il monegasco nelle prime fase è stato attendista, cercando di non commettere errori. Sul bagnato è, altamente, probabile una sbavatura. Dopo 6 giri CL16 ha preso un pò più di confidenza con le particolari condizioni dell’asfalto, cercando il sorpasso su Esteban Ocon. Il pilota francese è stato, come al solito, molto duro e non si è fatto sorprendere all’esterno.

Nella prima fase Leclerc ha dimostrato di avere più ritmo rispetto al francese dell’Alpine, ma non ha sfruttato la chance al sesto giro. A quel punto è stato attaccato anche da Lando Norris. Quest’ultimo, in decima posizione, si è fatto vedere per gran parte della corsa negli specchietti del monegasco. Lando Norris ha cercato il sorpasso al tredicesimo giro. Chiaramente la SF23 sull’acqua è sembrata molto più in difficoltà rispetto alla giornata di ieri.

Charles, a quel punto, ha riprovato a prendersi l’ottava piazza su Esteban Ocon. Quest’ultimo si è dimostrato, per l’ennesima volta, un fenomeno in difesa nel corpo a corpo, non dando spiragli al ferrarista. Quest’ultimo ha subito il sorpasso di Lando Norris. Al giro 19 Leclerc si è fermato per montare le slick, provando il tutto per tutto. Non è servito perché il monegasco ha chiuso dodicesimo.

“Non sono a livello che vorrei. In queste condizioni non sono da nessuna parte – ha dichiarato il monegasco a Sky – Appena è metà asciutto e metà bagnato faccio tantissima fatica. Devo migliorare io in queste situazioni. Condizioni che non capitano mai durante l’anno. Ora sono 3 volte di fila che succede ed inizia a far male. Sembra che sono sempre nel lato sbagliato di quello che va fatto e dopo il feeling è molto difficile e dopo il passo non c’è. Guardo avanti, sperando che sia domani una gara completamente asciutta. Non credo che avremo il passo gara della Red Bull ma ci proverò“.