Incidente in barca fatale: la drammatica morte di un calciatore ex Premier

Il calcio inglese è stato sconvolto qualche mese fa dalla tragica morte di un calciatore in seguito a un incidente pazzesco.

Da qualche anno a questa parte gli Stati Uniti stanno cercando sempre di più di fare la voce grossa anche nel mondo del calcio. La MLS è diventato un campionato sempre più stimolante e per questo motivo anche alcuni calciatori dalla Premier League decidono di giocare in Nord America.

Uno di questi era stato anche Anton Walkes, un terzino che in giovane età sembrava poter diventare un titolare della nazionale inglese. Trascorse tutto il settore giovanile con la prestigiosa maglia del Tottenham, rimanendoci dal 2013 al 2017.

Il suo ruolo era quello di terzino destro e adorava scorrazzare per tutta la fascia anche per mettere al centro dell’area dei deliziosi cross per gli attaccanti. Per lui però c’era un grandissimo sogno nel cassetto: gli Stati Uniti.

Non fu un caso infatti che per poter crescere calcisticamente accettò il trasferimento in prestito dell’Atlanta United. Il ragazzo divenne ben presto uno dei migliori talenti del campionato e per questo motivo tornò in Inghilterra al Portsmouth.

Per lui ormai era iniziato il sogno a stelle e strisce e nessuno avrebbe mai potuto rovinarlo o interromperlo. Tornò così ad Atlanta, questa volta a titolo definitivo per diventare un punto fermo di una delle squadre più ambiziose d’America.

Nel 2022 decise di passare invece al Charlotte, squadra dove divenne in breve tempo uno degli idoli della tifoseria. L’allenatore piacentino Christian Lattanzio non ebbe problemi a inserirlo fin da subito in squadra, facendolo diventare un titolare inamovibile.

La vita per lui gli stava regalando davvero tante soddisfazioni, ma all’inizio del 2023 arrivò la notizia che nessuno avrebbe mai voluto dare.

La morte di Anton Walkes: colpa dell’incidente in barca

Il 19 gennaio 2023 Anton Walkes si trovava a bordo della propria barca a Miami, vicino al Miami Marine Stadium. A un certo punto vide davanti a sé un’altra imbarcazione e cercò in tutti i modi di evitare il contatto.

Questo però avvenne in modo fatale, con i soccorsi che furono tempestivi. Cercarono di rianimarlo al termine di un massaggio cardiopolmonare, ma purtroppo non ci fu più nulla da fare. Il ragazzo morì dopo poche ore e fu un momento sconvolgente per tutto il club.

A parlare fu il Presidente del Charlotte David Tepper che spiegò come dal suo punto di vista Walkes era una persona fantastica, con un carattere solare e che dispensava gioia in tutto l’ambiente. La notizia della sua tragica scomparsa venne data proprio dai canali ufficiali del club statunitense.

La Polizia cercò in tutti i modi di ricostruire l’incidente, ma non si capì mai di preciso che cosa fosse accaduto. Quello che è certo è che il 19 gennaio 2023 è una data nefasta per Charlotte e per tutto il calcio statunitense e inglese. La morte di Anton Walkes è stato un duro colpo che ancora oggi nessuno ha digerito da quelle parti.