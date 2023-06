Quanto costa la Smart più economica? E’ tra le più ricercate in Italia

La Smart è la soluzione per tutti coloro che cercano un’auto piccola e pratica nel traffico. Ideale per le grandi città ha un valore di mercato non così modico.

La Smart ha allargato il suo listino, lanciando diversi modelli negli ultimi anni. Come dice la parola stessa, in modo intelligente, la Smart ha rivoluzionato la mobilità cittadina. Non si era mai vista prima una macchina moderna così piccola, omologata per due passeggeri, in grado di sgusciare nel traffico e di essere al tempo stesso anche alla moda.

Il primissimo progetto di una macchina a due posti, adatta alla città, nacque nel 1972 da un’idea di Tomforde, dipendente della Mercedes. Nonostante l’intuizione fosse brillante il progetto fu abbandonato, inizialmente, per una questione di sicurezza, dato che non era possibile costruire una vettura senza cofano con una zona di deformazione così marginale. Ben 17 anni dopo, nel 1989, nacque la cellula Tridion, meglio conosciuta con il nome di Crash box in acciaio, altamente resistente agli urti.

Il progetto fu sempre portato avanti, tre anni dopo, da Tomforde, con il primo prototipo presentato in California. Sempre nello stesso anno l’inventore dell’orologio Swatch si presentò in Mercedes per l’elaborazione di un’auto che si sarebbe dovuta chiamare Swatch mobile. L’idea piacque ai vertici della Mercedes e nel 1996 fu elaborato il primo prototipo ufficiale di Smart che oltre al termine inglese intelligente, rappresentava l’acronimo di Swatch Mercedes ART.

Un’idea brillante ma spuntarono, nuovamente, dei problemi con i crash test. Considerata anche la struttura small della vettura era molto semplice perdere stabilità in curva, specialmente in caso di manovre brusche. La produzione venne nuovamente interrotta e posticipata al 1998. Quando l’auto fu presentata al pubblico lasciò tutti senza parole. Si trattava di una vettura strana, senza cofano anteriore con pannelli di policarbonato rimovibili e sostituibili, in modo tale da accentuare la personalizzazione del mezzo.

La Smart più economica sul mercato

Rendere accattivante il progetto fu l’idea di lasciare la cellula Tridion a vista e puntare su diversi elementi dalla forma rotonda. Se siete entrati nel primo modello di Smart ricorderete l’orologio, il contagiri rotondo così come l’aria condizionata con le bocchette tonde. Sotto il cofano l’auto presentava un motore 600 cm3 tricilindrico a benzina con una trazione affidata alle ruote posteriori.

Per essere una vettura di piccole dimensioni c’era anche un discreto bagagliaio e una dotazione di base piuttosto vasta con ABS, climatizzatore, cambio automatico e alza cristalli elettrici. In Italia fu immessa sul mercato al prezzo di 18 milioni di vecchie lire. Non pochi per un’auto due posti adatta esclusivamente per l’uso cittadino.

La smart fortwo per come la conosciamo oggi venne rinominata solo a partire dal 2003. Da allora il marchio ne ha fatta di strada con il lancio di vetture roadster, quattro porte, elettriche e persino il primo mini SUV, soprannominato semplicemente con il numero 1.

La gamma della Smart si allargherà ulteriormente in futuro ma per ora il modello più economico e forse più iconico di tutti rimane la fortwo coupé, più corta di tutti gli altri modelli di almeno 70-80 cm, pensata per due persone e che viene proposta oggi al prezzo di 25.210 euro.