Quanto costa il nuovo SUV della Smart? Ecco tutte le cifre

La Smart ha da poco lanciato un SUV del tutto nuovo, ed ora vi porteremo a scoprire quello che è il suo prezzo. Tutti i dettagli.

Il marchio Smart ha tolto da qualche mese i veli ad un modello assolutamente pazzesco, ovvero il suo SUV chiamato #1. Il costruttore di proprietà della Mercedes ha fatto registrare dei grossi passi in avanti in termini di vendite, conquistando del tutto il mercato delle fortwo, ovvero delle auto a due posti, e poco tempo fa ha deciso di gettarsi in una nuova avventura.

Infatti, il crossover di cui vi andremo ora a parlare è un concentrato di innovazioni, ed è ovviamente il primo SUV elettrico che porta questo nome. Dotato di una batteria da 66 kWh, dimostra che si è fatto un ottimo lavoro per via della sua autonomia, che è compresa tra i 400 ed i 450 km, un gran bel risultato per un marchio che non è famosa per le sue auto elettriche.

La potenza è molto elevata, visto che siamo nell’ordine dei 428 cavalli, e ci sono tante altre innovazioni che meritano di essere affrontate. Infatti, è in grado di ricaricare la batteria in corrente continua a più di 150 kW, ed in corrente alternata sino a 22 kW, potendo raggiungere, nel primo caso, l’80% della carica in solo mezz’ora, mentre nel secondo ci vogliono 3 ore.

Come detto, la potenza è uno dei segreti della Smart #1, anche se ci sono due versioni. Quella a trazione posteriore si “ferma” a 272 cavalli, comunque un bell’andare, mentre quella a trazione integrale, denominata Brabus, raggiunge i 428 di cui vi abbiamo parlato in precedenza, demolendo le concorrenti in questo settore.

La #1 ha un’accelerazione da vera e propria supercar, toccando i 100 km/h partendo da 0 in soli 3,9 secondi. La vettura è ottima in termini di sportività, ma anche l’abitacolo è molto comodo ed elegante, con tanti comfort per coloro che lo occupano, confermando il fatto che si tratta di una vera e propria rivoluzione per il marchio.

Insomma, stiamo parlando di un SUV che ha caratteristiche uniche, soprattutto considerando quella che è sempre stata la filosofia di questo costruttore. Come potevamo attenderci, il prezzo è molto elevato, ma considerando le tecnologie che utilizza ed anche la potenza che esprime, non potevamo attenderci nulla di diverso. Scopriamo quanto può venire a costare.

Smart, andiamo a scoprire il prezzo del SUV #1

Il SUV di casa Smart non ha di certo un prezzo basso, visto che stiamo parlando di un costo di partenza di 40.650 euro. Considerando questo prezzo, si rientra nel discorso incentivi statali, che con la rottamazione di un vecchio veicolo può portarvi a risparmiare circa 7.500 euro sul prezzo d’acquisto, anche se poi ci sono anche delle agevolazioni regionali e locali che permettono un ulteriore sconto.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Brabus“, potrete dare un’occhiata alle sue caratteristiche. Di certo, ci sono enormi differenze con le Smart a cui siamo abituati di solito, ma il mondo delle quattro ruote sta cambiando ed è bene adeguarsi per restare al passo. Le vendite sembrano già andare molto bene.