Leclerc, conoscete i suoi cantanti preferiti? Tanti nomi italiani nella sua playlist

Charles Leclerc è un grande amante della musica, in particolare, di quella italiana. Ecco quali sono i suoi cantanti preferiti.

Charles Leclerc è ormai un vero e proprio personaggio, e non solo per il fatto di essere un pilota della Ferrari, ma per tutto ciò che ormai rappresenta. Basta accendere la televisione ed osservare le pubblicità sui canali più visti del nostro paese, ed il monegasco vi apparirà in tanti differenti spot.

Parliamo ormai di un ragazzo che è entrato nelle case di tutti gli italiani anche per ciò che rappresenta, e la gente non lo conosce solo per il fatto di essere uno dei più talentuosi piloti di F1. Tuttavia, lui è pagato per quello ed il suo obiettivo primario resta quello di vincere, cosa che ormai non gli riesce da parecchio tempo, e non certo per colpa sua.

Leclerc si è imposto per l’ultima volta il 10 di luglio dello scorso anno, al Gran Premio d’Austria, in quella che è ad oggi l’ultima vittoria della Ferrari. Da quel giorno è passato quasi un anno, con i tifosi della Scuderia modenese che sono ormai abituati ai digiuni, e questo sta diventando uno dei più lunghi degli ultimi anni.

La Ferrari si era presentata al via di questa stagione con tanta voglia di fare bene, grazie ad una SF-23 che ci era stata presentata come un’auto molto competitiva, che si è poi rivelata un vero e proprio flop. Charles ha accumulato solo 54 punti in classifica ed è al settimo posto tra i piloti, a -14 da Carlos Sainz che guida la sua stessa macchina.

Pensate che lo scorso anno portò a casa ben 71 punti nelle sole prime tre gare, ed ora ne ha 17 in meno quando siamo arrivati all’estate e sono già state disputate 8 tappe della stagione. Ora servirà un deciso passo in avanti, ma oggi andiamo a scoprire un qualcosa di molto curioso legato alla sua figura.

Leclerc, ecco quali sono i cantanti che preferisce

Charles Leclerc è ormai un italiano d’adozione, e tutti sanno molto bene quanto ami diversi aspetti del nostro paese. Uno di quelli che ha toccato in prima persona è la musica, visto che è un ottimo suonatore di pianoforte, ma anche un amante dei nostri cantanti. Una prova provata ce la diede quando, in un team radio, intonò “Povero Gabbiano“, al GP del Bahrain del 2022, la canzone di Gianni Celeste, mandando i fan in visibilio.

Un altro dei cantanti più amati da Charles è il grande Ultimo, che negli ultimi anni ha acquisito una grande popolarità, soprattutto tra i giovani, ma anche tra gli appassionati di musica più attempati. Per scoprire quali sono gli altri cantanti preferiti di Leclerc, basta farsi un giro sul suo profilo Instagram.

Il pilota della Ferrari segue l’emergente Lazza, ma anche nomi storici come Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, oppure i Maneskin e Fedez. Insomma, Charles è un intenditore della nostra musica, e siamo sicuri che le sue passioni in termini di note non siano finite qui. Il monegasco si distingue anche in questo.