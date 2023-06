Verstappen domina ed annichilisce i rivali: parole che spaventano tutti

Max Verstappen scrive la storia in Canada, ottenendo la vittoria numero 41 come Ayrton Senna. Ecco le sue parole.

Quella che stiamo vivendo nel 2023 è una delle stagioni di F1 più scontate di sempre, ma che comunque resterà nella storia per ciò che è accaduto oggi a Montreal. Infatti, la Red Bull ha vinto il Gran Premio del Canada con Max Verstappen, con il team di Milton Keynes che si è preso il successo numero 100 nel Circus, mentre l’olandese ha toccato quota 41.

Il figlio di Jos ha così raggiunto Ayrton Senna, dimostrando che potrà tranquillamente vincere tutte le gare a meno di episodi clamorosi. Umiliato, ancora una volta, il povero Sergio Perez, solo sesto e ben lontano persino dalle Ferrari, che partivano subito davanti a lui, e che non ha mai avuto il passo per avvicinarle.

Probabilmente, quella di Montreal è stata la gara meno dominata da Verstappen, ma la sostanza non cambia. Il campione del mondo non viene mai realmente insidiato da nessuno, ed è impressionante per come è in grado di non sbagliare mai nulla, facendo una differenza eccezionale ad ogni week-end.

Nella qualifica, infatti, sarebbe stato facile commettere un errore con la pioggia, ma Super Max ha ormai cancellato il verbo sbagliare dal proprio vocabolario, conquistando nettamente la pole position per poi involarsi in gara. Purtroppo, a rimetterci è lo spettacolo, che in questo 2023 non c’è mai realmente stato, con gare sempre più scontate.

Ci ha provato Fernando Alonso, che da vero leone ha portato l’Aston Martin di nuovo sul podio con il secondo posto, resistendo al tentativo finale della Mercedes con Lewis Hamilton, comunque ottimo terzo. Seguono Charles Leclerc e Carlos Sainz, autori di una buona rimonta, ma senza nessuna possibilità di giocarsi il podio.

Verstappen, ecco le sue parole dopo il dominio

Contro un Max Verstappen di questo livello non c’è niente da fare, annichilendo coloro che credevano che Sergio Perez potesse dar battaglia per il titolo mondiale. Il campione del mondo, da Miami in poi, ha demolito tutti, a cominciare dal povero Checo, vittima sacrificale di questo dominio.

Come detto, Super Max ha eguagliato Ayrton Senna, un traguardo che è sempre molto speciale da raggiungere visto ciò che ha fatto il brasiliano nella sua mitologica carriera. A questo punto, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole dell’olandese una volta sceso dalla sua Red Bull.

Ecco le sue parole: “Sono molto contento, non è stata una gara lineare, le gomme non entravano nella finestra e scivolavo molto visto che faceva molto freddo. Siamo riusciti a far funzionare tutto, abbiamo vinto la gara numero 100 per il team. Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, anche a livello personale, oggi un’altra grande giornata.

Verstappen ha poi lanciato una frecciatina ai rivali: “Ti aspettavi di meglio da Aston Martin e Mercedes? Mi aspettavo esattamente ciò che è accaduto, non abbiamo avuto un vantaggio enorme visto che si scivolava molto, ma c’è stata anche la Safety Car, ma poi abbiamo vinto e quello è ciò che è più importante“