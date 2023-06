F1, Verstappen ed Hamilton tornato a provocarsi: che umiliazione per Lewis

I due rivali della stagione 2021 non possono più battagliare in pista come accaduto in passato, ma davanti ai microfoni sono tornati a stuzzicarsi. Ecco cosa ha dichiarato Verstappen.

Che non corra buon sangue tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è cosa nota agli appassionati di Formula 1. La tregua, dopo gli accesissimi scontri della stagione 2021, è arrivata solo perché l’anglocaraibico non ha avuto a disposizione un’auto all’altezza del suo talento e della magnifica Red Bull Racing.

Il figlio d’arte di Jos ha sconfitto tra mille polemiche all’ultimo giro, nell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, il 7 volte campione del mondo. Se la gara Abu Dhabi fosse durata un giro in meno LH44 sarebbe salito a 8 riconoscimenti ridati, risultato mai raggiunto da nessun altro pilota nella storia della categoria regina del Motorsport. Il pilota della Mercedes sentì di essere stato defraudato dall’ex direttore di gara Michael Masi.

Nelle ultime due annate Hamilton non ha più vinto il Gran Premio in Formula 1, finendo in una crisi di risultati mai avuta prima in carriera. Il nativo di Stevenage, infatti, sin dall’anno del suo debutto nel 2007 in McLaren aveva sempre conquistato almeno un successo in ogni stagione. Nel 2022, invece, è stato l’unico dei top driver a non riuscire a conseguire un risultato positivo, salendo sul primo gradino del podio.

Al di là della componente tecnica è maturata in Lewis Hamilton anche una demotivazione psicologica che lo ha spinto a concludere alle spalle persino del suo giovane teammate George Russell. Messa da parte la delusione per una stagione da incubo su di una monoposto affetta da problemi, il #44 è ripartito con le batterie cariche in quest’annata per provare quantomeno a contrastare i rivali della Ferrari e dell’Aston Martin. Verstappen, invece, ha già preso il largo in classifica, vincendo 6 tappe.

Botta e risposta tra Verstappen ed Hamilton

La Formula 1, dopo l’era ibrida dominata dalla Mercedes, era la ricerca di una rivoluzione tecnica che avrebbe dovuto avvicinare i valori in campo, consentendo anche di riaccendere la sfida tra costruttori storici. Ad eccezione del passo indietro della Mercedes i valori di forza sono rimasti simili e per team come Ferrari, Alpine e Williams non c’è stato campo. Verstappen nel 2022 ha conquistato 15 successi, diventando il pilota a celebrare più vittorie in una singola stagione.

Nel 2023 potrebbe addirittura superare questo primato, considerato lo strapotere tecnico della monoposto austriaca. Il dominio schiacciante della Red Bull Racing ha fatto storcere il naso a Lewis Hamilton. L’anglocaraibico ha dichiarato che occorrerebbe riequilibrare la griglia, ponendo un limite agli aggiornamenti entro una certa data del calendario, allo scopo di cercare di ricompattare il gruppo.

Max Verstappen, alla vigilia della tappa in Austria (ecco gli orari), non è disposto ad accettare l’idea che qualcosa vada cambiato proprio ora. In un’intervista rilasciata a Sky UK ha tuonato: “Lewis non ne ha mai parlato quando vinceva i suoi campionati, giusto? Non credo che dovremmo iniziare a discuterne ora. La Formula 1 funziona così, quando hai una monoposto competitiva, è stupendo. […] non dovrebbe dimenticare quando era lui a vincere. Probabilmente allora avrebbe commentato in modo diverso”.