F1, arriva un nuovo team? L’annuncio sembra ormai imminente

La F1 ha bisogno di nuovi ingressi. dopo un periodo di stabilità con 10 team in pista. Dopo l’arrivo di Audi appare prossimo l’annuncio di una nuova squadra.

La categoria regina del Motorsport continua ad essere seguitissima, sebbene a vincere sia sempre e solo la Red Bull Racing. Dopo 8 anni targati Mercedes, la nuova era ha visto il team con sede a Milton Keynes prendere il largo, dominando dal GP di Imola del 2022 sino ad oggi. Ci si attendeva una rivoluzione epocale con più in team e piloti in bagarre per la vittoria.

L’era ibrida della Formula 1 ha visto la Ferrari in gravi difficoltà sul piano tecnico. A Maranello non erano pronti sul nuovo corso e i problemi gestionali sono stati innumerevoli. Il punto più basso si è raggiunto con l’accordo segreto con la Federazione nel 2019. Le Power Unit della SF90 erano state indagate, fino alla chiusura delle indagini che hanno portato i ferraristi nel baratro.

La Ferrari nelle stagioni 2020 e 2021 non ha più vinto una singola tappa. Persino Alpine, Racing Point, AlphaTauri e McLaren si sono tolti la soddisfazioni di mettere i piedi sul primo gradino del podio. Tante altre squadra storiche, come ad esempio la Williams, aspettavano con ansia il lancio delle wing car nel 2022, tuttavia è stata una grande illusione, specialmente per i tifosi della Rossa.

Il nuovo regolamento non ha avvicinato le vetture. Non ci sono stati più sorpassi grazie all’aerodinamica semplificata tra le vetture. Il distacco tra i top team e gli altri è persino cresciuto. Per di più la Red Bull Racing ha, letteralmente, iniziato a fare un altro sport. Di conseguenza per gli altri non sono rimaste che le briciole. In un anno e mezzo dal lancio delle auto ad effetto suolo, ad eccezione dei 4 trionfi della Rossa nel 2022 e della Mercedes in Brasile, nessun’altra squadra ha portato a casa il successo.

F1, tempo di rivoluzione

I fan vorrebbero vedere più spettacolo e nuovi arrivi nel circus. Le difficoltà riscontrate persino da un costruttore come Honda nell’elaborazione delle PU ibride ha messo in guardia tutti. Finalmente qualcosa inizia a muoversi. Ford affiancherà la RB Powerunits dal 2026. La squadra austriaca saluterà la Honda che si legherà all’Aston Martin. Nel 2026 scenderà in pista anche l’Audi che ha raggiunto un accordo con la Sauber.

Ben presto potrebbe arrivare anche l’Hitech GP, squadra presente nelle categorie propedeutiche alla F1. La Hitech GP ha affermato che si è registrata come nuovo team di Formula 1 per il 2026. Secondo quanto riportato dagli autorevoli colleghi di RacingNews365, la squadra ha annunciato anche la vendita del 25% del team a Vladimir Kim, uomo d’affari del Kazakistan e grande appassionato di Motorsport.

A livello economico l’ingresso garantirà il grande salto in F1, tuttavia la richiesta è soggetta ad approvazione. La struttura c’è e conta su 150 dipendenti, solo nella base operativa di Silverstone. Il team è già una realtà consolidata per i giovani dalla Formula 4 alla Formula 2. L’ultimo passo sembra essere imminente, ma la FIA si è dimostrata molto rigida in passato. I presupposti sembrano esserci tutti e noi vi terremo aggiornati sulla vicenda.