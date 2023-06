Cosa faceva Hamilton prima di essere famoso? Guadagnava solo poche Sterline al giorno

Lewis Hamilton è uno dei più grandi piloti nella storia, ma in passato anche lui ha dovuto svolgere delle mansioni molte meno retribuite.

Ci sono dei piloti che sono in grado di scrivere in maniera indelebile il proprio nome nel leggendario mondo della F1. Uno di questi è senza ombra di dubbio Lewis Hamilton, il fenomeno britannico capace di vincere 7 Mondiali con la Mercedes.

Ormai è impossibile pensarlo al di fuori della pista di F1, con i suoi successi prima in McLaren e poi in Mercedes che gli hanno dato modo di diventare il più vincente di sempre assieme a Michael Schumacher.

I suoi contratti negli ultimi anni sono davvero faraonici, ben al di sopra dei 40 milioni di Dollari. Hamilton inoltre sta contrattando per il rinnovo riguardante al proprio accordo con la casa teutonica ed è proprio per la componente economica che non si sta trovando un punto d’incontro.

Al momento le parti sono molto lontane, con Lewis che chiede che i bonus legati alle vittorie vengano aggiunti allo stipendio base. Dal canto suo la Mercedes non sembra essere disposta ad accettare proposte così esorbitanti e al momento è molto più probabile l’addio.

Eppure non era sempre stata così la vita di Lewis Hamilton. Il pilota infatti aveva raccontato in un’intervista al giornalista di Fox Sport Australia Mark Howard che prima di correre tra i grandi aveva bisogno di soldi e dunque lavorò come barista.

Hamilton barista: il compenso era di 3,50 Sterline all’ora

Quando aveva solo 17 anni Lewis Hamilton non poteva di certo pretendere 40 milioni di Dollari a stagione come avviene oggi. La sua carriera stava decollando, con il britannico che si trovava all’interno dell’Academy della Mercedes.

Il lavoro che aveva trovato per poter arrotondare la paghetta di mamma e papà era stato quello di barista al Cheeky Monkeys. A quel tempo il suo contratto era solamente di 3,50 Sterline all’ora, davvero molto poco per chiunque visti i costi in Gran Bretagna.

Hamilton ha svariati ricordi piacevoli di quell’esperienza, ma il migliore di tutti è avvenuto quando ormai se ne doveva andare. La sua carriera lo stava portando ormai tra i grandi e dunque l’ultima sera decise di andarsene col botto.

“Nella mia ultima serata al bar ho deciso di bere tutto quello che c’era. Ovviamente è bevuto venire mio padre a prendermi perché non ero nemmeno nelle condizioni di muovermi. Ero troppo ubriaco.” Queste sono state le dichiarazioni di Lewis Hamilton che sicuramente fanno sorridere.

Stiamo però parlando di un ragazzo di 17 anni che era solamente al suo primo lavoro e che lo aveva mollato solamente perché si sta realizzando il sogno di una vita. Lewis Hamilton dunque ha avuto anche una vita “normale” prima di diventare uno dei più grandi sportivi della storia e soprattutto uno di quelli più pagati di sempre. Difficile pensare che il britannico possa accettare dalla Mercedes lo stesso compenso di 3,5 Sterline all’ora come al Cheeky Monkeys.