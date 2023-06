Record folle da 0 a 400 km/h: ecco il bolide che ha stabilito il nuovo primato

Vi sono supercar che hanno superato ogni immaginazione. In termini di performance una in particolare ha riscritto una pagina storica delle velocità massime.

Per decenni le grandi case costruttrici hanno spinto al massimo per ottenere record di velocità. Tutte le più grandi realtà dell’Automotive sono state ammaliate dal concetto di superare i limiti, alzando ulteriormente l’asticella. La Ferrari, ad esempio, oggi produce auto di lusso, ma non più supercar da corsa come la F40, riuscendo a battere tutti i precedenti primati.

Oggi c’è un nuovo concetto di performance, puntando sui motori ibridi ed elettrici. Il mondo dell’Automotive verrà, definitivamente, stravolto dal lancio nel 2035 di sole vetture elettriche. Difficilmente un appassionato di auto sportive con motori V12, V10 e V8 potrebbe, liberamente, optare per l’acquisto di una vetture full electric da corsa. Il mondo cambierà ma le velocità di percorrenza di questi bolidi terra-terra rimarranno sempre pazzesche.

L’addio ai motori termici, nonostante le nuove tecnologie siano all’avanguardia, sarà traumatico. Le nuove generazioni, probabilmente, non conosceranno il sound dei vecchi rombi. Lo vedranno in TV o tramite un video su YouTube, ma non percepiranno l’essenza di un motore estremo endotermico. C’è, infatti, chi già ritiene che le vetture elettriche da corsa rappresenteranno un clamoroso flop. Brand di altissimo profilo, come la Ferrari, ha già annunciato l’arrivo di una supercar alla spina tra due anni.

La concorrenza sarà sempre più vasta, proprio come accaduto con le hypercar ibride. Una delle regine di questo segmento è la Koenigsegg Regera. Un’auto destinata a regnare, come annuncia il nome in lingua svedese, grazie ad una potenza complessiva combinata superiore a 1 MW. La vettura è stata lanciata nel salone dell’automobile di Ginevra nel marzo del 2016. Tutti gli 80 esemplari sono stati venduti, ancor prima dell’inizio della produzione a 2 milioni di euro.

Il nuovo record di velocità sullo 0 – 400 km/h

La battaglia sui 400 km/h vede coinvolte diverse vetture top. Una delle regine è la Bugatti Chiron Super Sport 300+, capace di spingersi addirittura sui 490 km/h. La Koenigsegg, per fronteggiare anche Hennessey Venom F5 e SSC Tuatara, un veicolo ibrido con una unità motrice che è strutturata da un propulsore termico, tre motori elettrici e un pacco batterie, il tutto con una elettronica di ultima generazione.

Il motore termico a benzina, posto in una posizione posteriore-centrale del telaio, presenta una cilindrata di 5.0 litri, garantendo una potenza massima di 820 kW (1.115 CV) con una coppia motrice massima di 1.280 N·m, potendo garantire con un’architettura 8 cilindri a V con doppio turbocompressore. Ogni cilindro ha 4 valvole (2 di aspirazione e 2 scarico) con una distribuzione a doppio albero a camme in testa per ogni bancata di cilindri.

Non è finita qui perché i tre potenti motori elettrici scaricano a terra altri 525 kW e una coppia di 870 Nm, come picco. Un bolide di potenza mostruosa che può vantare su una aerodinamica curatissima, come vedrete in basso. L’auto svedese, nonostante abbia qualche anno sulle spalle, ha stabilito un nuovo record, senza nessuna modifica, scattando da 0 a 400 km/h in 20,68″, sostanzialmente 2 secondi in meno rispetto a quanto fatto registrare nel 2019, rallentando poi fino a 0 in 8.13″, un mezzo secondo in meno.