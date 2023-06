Dalla Serie A al carcere: tutta colpa di un clamoroso incidente

Momenti di terrore per un ex giocatore della Serie A che è stato coinvolto in un bruttissimo incidente che lo ha portato in carcere.

Quando si guida in strada e si è a bordo della propria macchina si ha l’obbligo di rimanere sempre estremamente attenti e concentrati. Il discorso valeva anche per l’ex calciatore del Frosinone Rai Vloet che è stato coinvolto in una situazione davvero terribile.

Il ragazzo si è fatto conoscere in Italia per la sua fugace apparizione con la squadra ciociara nella stagione 2018-19. Il Frosinone giocava per la seconda volta nella propria storia in Serie A e puntava a ottenere la prima storica salvezza.

Per poterla ottenere comprò diversi giocatori di grande esperienza internazionale e uno di questi fu proprio Rai Vloet. Il ragazzo era considerato un predestinato quando scendeva in campo con le nazionali giovanili olandesi, tanto da diventare campione d’Europa nel 2012 con l’Under 17.

Giocò anche con una grandissima squadra internazionale come il PSV Eindhoven e da riserva vinse la Eredivisie nel 2015. C’erano dunque tutti i presupposti migliori per poter far sì che Vloet potesse diventare una colonna anche del Frosinone, ma fu un fallimento.

Giocò la misera di quattro partite, debuttando con il Genoa e scendendo in campo da titolare solo contro la Fiorentina. Per questo motivo la logica conseguenza fu quella di tornare in Olanda, per giocare con l’Heracles, ma questa esperienza fu macchiata da una tragedia.

Terribile incidente di Vloet: muore un bambino di 4 anni

Una sera Vloet si trovava per le strade di Amsterdam e decise di passare una nottata un po’ più alcolica del previsto. Nulla di problematico, se non fosse che al termine di essa il giocatore decise di mettersi alla guida.

Quando si beve eccessivamente è normale che si perda completamente il senso del pericolo, con la Polizia olandese che rilevò come Vloet stesse andando a 203 km/h. Questo comportò un tragico tamponamento contro un’altra automobile che stava viaggiando davanti al giocatore e da lì ne scaturì la tragedia.

L’impatto fu davvero molto violento e colpì accidentalmente un bambino di soli 4 anni che morì sul colpo. Una disgrazia davvero sicuramente involontaria, ma che ha causato un lungo processo ai danni di Vloet.

Il Giudice di Amsterdam dichiarò ufficialmente durante il processo che nessuna sanzione avrebbe mai potuto essere corretta per quello che era accaduto. Dal 2021 in poi il giocatore lasciò l’Olanda e giocò in Russia con l’Ural, scatenando così l’ira della famiglia che lo accusò di essere scappato.

Vloet provò in tutti i modi a giustificarsi, affermando che questo evento lo avrebbe tragicamente accompagnato per tutta la vita. Alla fine, come si evince dal sito postsen.com, il 5 aprile 2023 il calciatore è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere.

Come ha giustamente detto il Giudice, la sentenza non servirà a riportare in vita il piccolo di 4 anni, ma allo stesso tempo nulla aiuterà Vloet a riprendersi da questo terribile dramma.