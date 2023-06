Chi è Alain Elkann? Scopriamo tutto sulla sua vita e le sue parentele

Alain Elkann è il padre di John e Lapo, ed ha una lunga carriera divisa in vari ambiti. Ecco cosa ha fatto nella sua vita.

La dinastia degli Agnelli è fatta di tanti personaggi molto famosi, che hanno scritto la storia dell’imprenditoria italiana. Dagli anni Settanta in poi, in questa casata si è inserito un nuovo cognome, grazie al matrimonio tra Alain Elkann e Margherita Agnelli, che diede il via a questo nuovo ramo della famiglia.

Alain nasce a New York il 23 maggio del 1950, ed è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Ufficialmente è italiano, ma possiede anche la cittadinanza statunitense. Ad oggi, è giornalista e scrittore presso La Stampa di Torino, ed insegna anche all’Unversità dello stato della Pennsylvania, ed è anche presidente del comitato scientifico della Fondazione Italia USA.

Il padre era francese e la madre italiana, con il genitore che era insegnante e rabbino, oltre che ad essere un potente banchiere ed industriale, e di certo Alain Elkann è sempre stato abituato a vivere nella massima agiatezza economica. Dal 1967 al 1982, Alain è stato presidente del concistoro ebraico di Parigi, e, come vedremo in seguito, in quegli anni si tenne anche il matrimonio con Margherita.

Tuttavia, l’unione durò molto poco, e nel 2002 si è sposato nuovamente con Rosy Grieco, ma anche questo matrimonio non ebbe grande fortuna. Il divorzio si è consumato nel 2009, e da quel momento in poi, non ci sono più state notizie importanti relativamente a quella che è la sua vita privata.

Un tema che ha sempre difeso ed affrontato è la sua fede ebraica, ed è un giornalista professionista iscritto all’albo della Regione Lazio dal lontano 1992. Dunque, parliamo di un uomo dalla grande cultura, che non è mai stato direttamente coinvolto negli affari degli Agnelli, mentre suo figlio John fu designato come erede dello zio Gianni, ovvero l’Avvocato.

Alain Elkann, i figli sono nomi molto noti

Alain Elkann si è sposato con Margherita Agnelli nel 1975, ma il loro matrimonio è durato molto poco, con il divorzio che avvenne nel 1981. Tuttavia, quei pochi anni furono sufficienti per mettere al mondo ben tre figli, ovvero Ginevra Elkann, John Elkann e Lapo Elkann.

Il più famoso dei tre, in termini di cariche e ruoli ricoperti, è ovviamente John, presidente del gruppo Stellantis ed amministratore delegato di Exor, nonché presidente della Ferrari dal 2018. Un altro dei figli, come detto, è John, sicuramente più famoso per le sue avventure all’interno della vita mondana, ed in diversi casi ha anche rischiato la vita, soprattutto nel 2005, per abuso di droghe e di alcol. Tuttavia, oggi le cose sembrano andare meglio, ma come dicevamo in precedenza, c’è anche una figlia nella vita di Alain Elkann.

Si tratta di Ginevra Elkann, che oggi è una produttrice cinematografica. Secondo quelle che sono le indiscrezioni, Alain ha un buon rapporto con i suoi figli, mentre la ex moglie Margherita è da anni invischiata nella causa legale per le varie eredità della famiglia. La speranza è che tutto possa chiarirsi il prima possibile in futuro.