Quanti chilometri deve avere una buona auto usata? Tutta la verità

Le auto usate vanno a ruba in questo periodo, ma c’è sempre il problema del loro chilometraggio. Ecco quanti km devono avere.

Oggi parliamo di un argomento molto interessante, ovvero quella delle auto usate. Infatti, il prodotto nuovo ha raggiunto dei prezzi a dir poco folli, con aumenti che non si erano mai registrati in passato. Inoltre, le vetture elettriche sono quelle più gettonate per il futuro, e per acquistarle servono spese molto importanti.

Le auto usate, a loro volta, hanno subito dei grossi aumenti, dal momento che, soprattutto nel 2022, c’è stata una forte domanda. La crisi dei microchip e la guerra tra Russia ed Ucraina non hanno fatto altro che aumentare a dismisura i tempi di consegna di queste vetture nuove, e la clientela è costretta ad attendere anche una decina di mesi per poterla custodire nel proprio garage.

A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a tutto ciò che c’è dietro all’acquisto di una vettura di seconda mano. Infatti, oltre a degli innumerevoli vantaggi, ci sono anche dei cavilli a cui fare molta attenzione. Il discorso chilometri è centrale, perché, oltre al prezzo, è la prima cosa a cui andiamo a far caso quando prendiamo informazioni su un veicolo già usato.

Auto, ecco quanti km deve averne una usata

Come già affermato, l’auto usata è un’opzione molto ricercata attualmente, visto che i prezzi del prodotto nuovo sono molto elevati. Tuttavia, com’è noto, la vettura di seconda mano può presentare diversi pericoli se non riusciamo a reperire le giuste informazioni su di esse, ed ora vi presenteremo i vari rischi.

Prima di tutto, dobbiamo cercare di capire quale sia il limite di chilometri entro il quale possiamo parlare di un vero e proprio affare. Un’auto usata, secondo le varie informazioni trovate sul web, non dovrebbe superare i 100.000 km, ed entro questo limite si può considerare un prodotto sicuro.

Superata questa soglia, si potrebbe incappare in vari inconvenienti, con interventi di manutenzione che possono costare parecchio. Ovviamente, quando si parla di chilometraggio, c’è sempre da fare molto caso ad eventuali abbassamenti dello stesso, che spesso sono causa di grandi truffe.

Sul sito web “noicompriamoauto.it“, vengono elencati alcuni consigli sui controlli da effettuare quando si sta per acquistare una vettura di seconda mano. Va effettuata un’importante verifica sull’impianto frenante, una delle parti più delicate del veicolo, visto che si può usurare con il tempo.

Importante anche il controllo sulla trasmissione, ed ovviamente, sul motore. La batteria è un’altra delle parti più delicate, e poi c’è il test della lettura del contachilometri. In seguito, si passa al controllo del volante, per poi passare alle sospensioni ed ai vari check che vanno fatti sulle gomme, che però sono “meno” importanti, considerando che si possono cambiare senza spese folli.

Superati questi controlli, è possibile acquistare un veicolo usato senza problemi, anche se dopo i 100 mila chilometri, come detto, aumentano i rischi in merito ai problemi tecnici. Prossimamente, vi daremo consigli ulteriori in tal senso, nella consapevolezza che il prodotto di seconda mano può essere una buona soluzione.