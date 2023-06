Ferrari, può arrivare addirittura il Mondiale? Grande sorpresa a Maranello

La Ferrari si avvicina alla tappa di Monza del FIA WEC con una situazione di classifica aperta. Parte la caccia a Toyota.

In casa Ferrari si festeggia ancora la vittoria della 24 ore di Le Mans, con le 499P Hypercar che sono state protagoniste di una splendida esibizione per le strade di Maranello. Presente tutti i piloti, l’equipaggio della #51 vincente, composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, e la #50, quella che è giunta quinta dopo aver messo a referto la pole position con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Per AF Corse e tutto il reparto Competizioni GT, gestito da Antonello Coletta, è stato un turbinio di emozioni, con tantissima gente assiepata per le strade che ha seguito la passerella delle due Rosse. I tempi dei festeggiamenti, tuttavia, stanno quasi per volgere al termine, visto che presto si tornerà in pista.

Il 9 di luglio è infatti in programma la 6 ore di Monza, che si disputerà per il terzo anno consecutivo, con la Ferrari che dovrà cercare di mettere quanta più pressione possibile alla Toyota, dopo aver nettamente ridotto il distacco in classifica dal colosso giapponese. Ecco perché la vittoria del mondiale non è solo un sogno.

Ferrari, ecco come si può battere la Toyota

Nel mondiale piloti, è ormai lotta a due tra la Ferrari #51 che ha vinto a Le Mans e la Toyota #8 di testa, che con Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastién Buemi ha fatto della costanza la propria forza. Questa vettura ha vinto a Portimao, chiudendo seconda a Sebring, Spa-Francorchamps e Le Mans, e si gode la vetta della classifica piloti con 107 punti.

Ad 82, con sole 25 lunghezze di distacco, c’è la 499P di punta, mentre dietro c’è il vuoto. Ancor più risicato il margine in classifica costruttori, con il colosso giapponese che guida a 126 punti, seguita dai 108 del Cavallino. Con tre gare al termine, è ancora tutto possibile, ma già quella di Monza diventa una tappa fondamentale, dove non sarà consentito perdere punti importanti dai rivali.

La Ferrari si è dimostrata molto competitiva sulle piste più veloci affrontate sino ad ora, ovvero Spa-Francorchamps e la stessa Le Mans, mentre la Toyota era stata imprendibile a Sebring e Portimao. La 499P è sicuramente cresciuta in questi mesi, ma le caratteristiche del tracciato monzese possono sicuramente essere molto favorevoli ad AF Corse.

A Monza possono giocare un fattore importante anche le temperature, che di certo saranno elevate, e quindi anche l’affidabilità può essere determinante. Se analizziamo le altre due piste rimaste in calendario, scopriamo che di certo non sono lente, visto che si tratta del Fuji e del Bahrain.

La Toyota, in questi impianti, domina da anni, ma la Rossa è cresciuta in maniera esponenziale, ed anche Antonello Coletta, ormai abituatosi a sognare in grande, crede che l’operazione sorpasso possa avvenire presto. Di certo, recuperare non sarà facile, ma un’eventuale successo mondiale renderebbe ancor più magica una stagione che è già da incorniciare di per sé. Tra pochi giorni sapremo qualcosa in più sui valori in campo.