Calciatore muore in auto, andava a 237 km/h: stava tornando a casa dai genitori

Mantenere velocità sostenute in auto è un rischio e lo ha scoperto sulla propria pelle un noto calciatore che ha perso la vita.

Quando si va in macchina bisognerebbe essere sempre bravi a rispettare limiti di velocità, soprattutto quando si ha tra le mani una macchina dalle grandi prestazioni. Lo ha tristemente scoperto l’attaccante spagnolo José Antonio Reyes, uno dei più apprezzati all’inizio del nuovo millennio.

All’inizio della propria carriera lo spagnolo era considerato come una delle migliori seconde punte in giro per l’Europa. Da giovanissimo infatti ha vestito maglie gloriose come quelle dell’Arsenal, dell’Atletico Madrid e soprattutto del Real Madrid.

Con i Blancos visse probabilmente il giorno più importante della propria esperienza calcistica. Un suo straordinario gol decise la partita per il titolo contro il Maiorca che permise alla squadra di Capello di vincere la Liga. Per il resto la sua carriera continuò con tante ombre e poche luci, perdendo molto presto la nazionale spagnola e non riuscendo a godersi straordinari trionfi tra il 2008 il 2012.

Per questo motivo nel 2019, giunto ormai ai 36 anni, aveva deciso di tornare in Segunda Division spagnola, vestendo la maglia dell’Extremadura. Nemmeno quella fu la sua stagione più brillante, solo nove presenze da febbraio a giugno, ma almeno ero riuscito ad avvicinarsi a casa.

Questa infatti era la motivazione essenziale che lo spinse ad accettare il trasferimento. L’1 giugno 2019 infatti stava proprio rientrando dai suoi genitori che si trovavano a Utrera, ma purtroppo poco prima di arrivare all’abitazione accadde il fattaccio.

Reyes perde il controllo della Mercedes: morto a 36 anni

Pochi minuti prima del drammatico incidente, Reyes si era sentito al telefono con i suoi genitori, come raccontano gli stessi alle pagine del “Mundo Deportivo “. Quel giorno per poter raggiungere la cittadina di Utrera, Reyes aveva preso l’autostrada in direzione Andalusia, ma purtroppo nella zona di Alcalà de Guadeira scoppiò uno pneumatico.

Stando alle ricostruzioni della Polizia parlano di un Reyes che stava viaggiando a tutta velocità a bordo della sua Mercedes Brabus S550. Le Forze dell’Ordine parlano di un giocatore che stava viaggiando addirittura a 237 km/h, decisamente ben al di sopra dei limiti di velocità.

Difficile capire come mai abbia deciso di spingere così tanto sull’acceleratore, con Reyes che tra le mani aveva una delle macchine più potenti in assoluto mai realizzate dalla casa di Stoccarda. La Brabus S550 infatti è un’automobile che monta un motore vuoto da 550 cavalli e che ha come picco massimo i 250 km/h.

Anche per quanto riguarda l’accelerazione siamo di fronte a una straordinaria vettura, capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. La notizia fece rapidamente il giro del mondo, soprattutto perché Reyes era sempre rimasto nel cuore di tutti i tifosi spagnoli e non solo. Una triste vicenda che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi.