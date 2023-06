Calciatore muore a nemmeno 20 anni: tutta colpa di quel fatale incidente

La morte di un ragazzo di nemmeno 20 anni è una tragedia immensa che ha sconvolto tutto il mondo del calcio.

Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte degli ultimi anni e sono drammatiche perché colgono tutti alla sorpresa. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giovanissimo ragazzo come Jonathan Alderetes sarebbe scomparso alla tenera età di 19 anni.

Si trattava di una storia d’amore bellissima quella di Jonathan Alderetes e l’Atletico Tucuman, un sogno che diventava realtà. Un ragazzo che era cresciuto con i colori biancoblu, tifando la squadra della sua città nonostante non fosse di certo di vertice nel calcio argentino.

Una lunga trafila nel settore giovanile, con il ragazzo che aveva iniziato la propria carriera come difensore e stava dimostrando anche delle ottime doti. Non era infatti soltanto un ottimo marcatore sull’uomo, molti lo ricordano come uno stopper capace di bloccare l’uomo lanciato a porto. Tra le sue abilità vi era anche uno spiccato senso del gol raro per un giocatore del suo ruolo.

Per lui nella stagione 2022-23 c’era stata la grande opportunità di giocare con la squadra B, nella quarta divisione argentina. Un primo passo che poi lo avrebbe sicuramente portato a giocare con la squadra del suo cuore, ma purtroppo tutto ciò non si sarebbe mai concretizzato.

La morte di Alderetes: fatale l’incidente in auto

Il giovane ragazzo classe 2004 stava tornando a casa nel marzo del 2023, ma purtroppo la sua automobile ha subito un gravissimo incidente. I primi a riportare la notizia sono stati i colleghi del “Clarin”, uno dei più importanti giornali argentini.

Il club non ha perso tempo nel ricordare il giovane ragazzo che ha potuto così giocare solamente nel settore giovanile e nella squadra B di quel “Decano” che era entrato nel suo cuore fin da bambino.

Per l’Atletico Tucuman è stata l’ennesima drammatica notizia che ha dovuto annunciare nel giro di poco meno di un anno. I biancoblu avevano già perso nel giugno 2022 l’attaccante Fabricio Navarro e a novembre è toccato ad Andres Balanta.

Per il cannoniere di soli 21 anni era stato un attacco cardiaco a stroncarlo. Per il centrocampista di 22 anni uno scompenso cardiaco lo ha portato a morire davvero troppo presto vista la sua giovane età.

Dunque, per la terza volta in pochissimo tempo, l’Atletico Tucuman ha dovuto piangere un proprio giovane ragazzo. A parlare al termine di questa tragica vicenda è stato anche tutto l’entourage che lavorava con il ragazzo.

Stando alle loro voci, Alderetes era un giovane che amava il calcio e stava facendo di tutto e di più per poter raggiungere i massimi livelli del campionato argentino. Un destino triste che lo ha stroncato quando era davvero troppo giovane, con Jonathan che ora tiferà il suo Tucuman dal cielo.