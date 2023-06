Totti e Spalletti erano grandi amici? La pazzesca storia legata alla Ford Ka

I litigi continui tra Totti e Spalletti sono stati di ispirazione per una serie tv, ma grazie a una Ford Ka in passato non era così.

La storia che ha coinvolto Luciano Spalletti e Francesco Totti nella stagione 2016-17 è ricordata ancora oggi. L’allenatore ormai non vedeva più lo storico capitano giallorosso come un possibile elemento in grado di aiutare la Roma, anche se il pubblico si schierò completamente dalla parte del Pupone.

La vicenda fece talmente discutere che Sky decise addirittura di creare una Serie TV, nonostante fosse passato solo poco tempo dai fatti di quella pazza stagione. Le parti infatti non si sono mai completamente chiarite, con Francesco Totti che non ha mai accettato quel ritiro a detta sua anticipato.

Eppure le cose non erano sempre andate così male tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. La prima esperienza giallorossa del tecnico toscano iniziò nel migliore dei modi. Il Capitano giallorosso visse delle stagioni straordinarie, tanto è vero che nel 2006-07 divenne addirittura la Scarpa d’oro della stagione, con Spalletti che lo reinventò centravanti.

Un cambio di posizione davvero incredibile, ma che alla fine fu determinante per allungare la carriera di Totti. In questo periodo ci fu anche un momento molto difficile per il Capitano giallorossa. Nel febbraio del 2006 subì un gravissimo infortunio della sfida contro l’Empoli.

Sembrava infatti ormai certa la sua assenza dal Mondiale in Germania, ma anche grazie alla grande aiuto di Luciano Spalletti e della sua Ford Ka riuscì a recuperare diventando così campione del mondo.

Totti e Spalletti sulla Ford Ka: nessuno li riconosceva

Si sa che nel mondo del calcio gli stipendi non sono di certo bassi, soprattutto quando si fa parte di una delle più grandi squadre italiane come a Roma. Sono tantissimi infatti i giocatori e gli allenatori che hanno potuto concedersi delle splendide macchine estremamente prestazionali. Luciano Spalletti però in occasione della sua prima esperienza giallorossa rimase umile.

Girava per le strade della Capitale con una piccolissima Ford Ka, una vettura che era arrivata addirittura al decimo anno della sua produzione del 2006. Il modello più potente che era stato realizzato di questa utilitaria, con una lunghezza di 362 cm, una larghezza di 163 cm in altezza di 136 cm, era solamente di 95 cavalli.

Anche da un punto di vista delle prestazioni la Ford Ka era ben lontana da poter essere vista come una macchina sportiva. Non andava oltre a un picco massimo di 174 km/h, con l’accelerazione che permetteva di passare da zero a 100 km in 9,7 secondi.

Questa piccola macchina divenne però fondamentale per Francesco Totti. Tante volte era proprio Luciano Spalletti a bordo della vettura statunitense ad accompagnare a casa dei genitori il Capitano giallorosso ancora infortunato al ginocchio.

Alle pagine delle Corriere della Sera, Totti ha raccontato come nessuno riuscisse a riconoscere i due, dato che la maggior parte delle persone rimaneva incredula di fronte alla presenza di due personaggi pubblici su una macchina così piccola. Una grande amicizia che purtroppo si è rovinata nel corso degli anni.