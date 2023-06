Hamilton inguaia la Mercedes: la richiesta per il rinnovo è assurda

Lewis Hamilton sta per rinnovare con la Mercedes, ma la questione economica fa discutere. Ecco quanti soldi vuole per continuare.

La carriera di Lewis Hamilton è stata strepitosa in tutto e per tutto, e la cosa bella, sia per lui che per i suoi tifosi, è che non pare destinata a terminare a breve. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha tutte le intenzioni di andare avanti, soprattutto visti i grandi miglioramenti che la Mercedes sta mettendo in mostra.

In questo 2023, il sette volte iridato sta facendo molto meglio di George Russell, che lo scorso anno lo aveva battuto per 35 punti in classifica, ed ha già ottenuto tre podi. Sir Lewis ha chiuso secondo in Australia ed in Spagna, giungendo terzo in Canada domenica scorsa, ed ora punta dritto alla vittoria.

Il gradino più alto del podio, infatti, gli manca dal 5 di dicembre del 2021, quando si impose nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, il giorno dopo aver messo a referto la sua ultima pole position. Il digiuno è di un anno e mezzo esatto, e per uno che ha vinto 102 gare mettendo a referto altrettante pole position si tratta di un risultato negativo.

Hamilton era stato accostato, circa un mese fa, alla Ferrari, con il “Daily Mail” che aveva dato per molto probabile il suo passaggio al Cavallino, con un’offerta di ben 40 milioni per il 2024. Il suo ruolo sarebbe dovuto essere quello di sostituire Carlos Sainz e di affiancare Charles Leclerc, ma in pochi ci hanno creduto.

Infatti, di questa voce si è parlato solamente per pochi giorni, con il nativo di Stevenage che ha sempre negato la possibilità di passare a Maranello. In queste ultime ore, si stanno ora intensificando le voci di rinnovo con il team di Brackley, ma ci sono ancora alcuni cavilli da sistemare.

Hamilton, cifre folli per il suo rinnovo con la Mercedes

Il contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes andrà in scadenza alla fine del 2023, ed ora appare ormai chiaro che il britannico andrà a rinnovare il contratto con Toto Wolff. Secondo quanto ha riportato, ancora una volta, il “Daily Mail“, le cifre che il #44 starebbe richiedendo sarebbero davvero folli.

Infatti, Sir Lewis vuole 15 milioni extra non come semplice bonus, ma anche un futuro della durata decennale come brand ambassador da ben 20 milioni di sterline all’anno. I 15 milioni sopracitati sarebbero tutti per lui nel caso di vittoria dell’ottavo titolo mondiale, un risultato che ora sembra moltto complesso da raggiungere.

Hamilton è sicuramente un fenomeno stratosferico, ma queste cifre sono molto elevate e non è chiaro se Wolff cederà o meno. Il team di Brackley ha deciso di puntare su un giovane di grande talento come George Russell, ma il fatto che Lewis gli sia davanti con costanza va tutto a suo vantaggio.

Infatti, quanto accaduto nel 2022 sorrideva a chi pensava che l’ex Williams potesse sostituire senza grossi problemi una leggenda come il compagno di squadra. In tal senso, la seconda parte di stagione sarà molto importante, anche se, in genere, i rinnovi si discutono proprio in questo periodo dell’anno.