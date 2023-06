Hamilton può arrivare in Ferrari? Arriva l’annuncio: svelato il suo futuro in F1

Lewis Hamilton è raggiante dopo il secondo posto staccato a Barcellona, ed ha dato alcune news sul suo futuro. Le sue parole.

Il Gran Premio di Spagna ci ha fatto vedere una Mercedes del tutto rivitalizzata, che con Lewis Hamilton ha staccato un eccezionale secondo posto, davanti al compagno di squadra George Russell. Per quest’ultimo si è trattato del primo podio in stagione, con il sette volte campione del mondo che ha invece replicato il risultato di Melbourne, risalente a più di due mesi fa.

La F1 W14 in versione B che ha debuttato a Monte-Carlo inizia a dare i suoi risultati, ed i cambiamenti più importanti si sono visti sul passo gara. In alcune fasi, infatti, la freccia nera è sembrata stare anche sul passo della Red Bull di Max Verstappen, che tuttavia, nelle occasioni in cui ha voluto spingere, ha fatto vedere di essere su un mondo del tutto diverso.

Hamilton e Russell possono comunque sorridere, così come ha fatto anche Toto Wolff una volta che i suoi due pupilli hanno tagliato il traguardo. Il team di Brackley ha imboccato la direzione giusta, e con il ritorno di James Allison nel ruolo di direttore tecnico, i passi in avanti si sono visti.

La Mercedes ha stravinto il confronto con la Ferrari, ma c’è da dire che anche l’Aston Martin si è presa una bella lezione. A questo punto, si torna a parlare del futuro di Sir Lewis, che se in possesso di una monoposto competitiva, ha fatto vedere di valere ancora molto, e non di essere un “bollito”. Il britannico continua ad allungare su Russell, che quest’anno non sembra averne per reggere il passo del compagno di squadra.

Hamilton, ecco cosa ha detto sul suo futuro

Il futuro di Lewis Hamilton è sempre nell’interesse di tutti, ed è ormai morta la voce che era venuta fuori dopo Miami ed alla vigilia di Monte-Carlo, messa in giro dal “Daily Mail“. Secondo il tabloid britannico infatti, che aveva evidentemente bisogno di battere cassa inventandosi uno scoop che non esiste, la Ferrari era pronta ad offrire 40 milioni di sterline al sette volte iridato, per prenderlo e portarlo a Maranello solo per la stagione 2024, licenziando in tronco Carlos Sainz.

Ovviamente, si trattava di una bufala, ed è anche comprensibile che sia così. Infatti, a ben pensarci, che motivo avrebbe Sir Lewis di andare in una squadra allo sbando, che difficilmente vincerà qualcosa nel corso dei prossimi 10 anni? Molto meglio restare con un team vincente come la Mercedes, che dopo aver trionfato in ogni campo sino a poco tempo fa è ora in una fase delicata, ma finalmente, sembra vedere la luce in fondo al tunnel.

Hamilton ha parlato del suo futuro dopo la gara, facendo capire bene le sue intenzioni: “Non ho ancora firmato nulla per il mio rinnovo, ma dopo questa gara, nei prossimi giorni, mi incontrerò con Toto Wolff per discuterne. Mi auguro che, in tal senso, faremo dei progressi importanti per il contratto. Sono certo che siamo a buon punto“.