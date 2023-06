F1, Leclerc realizza il sogno di una fan della Ferrari: il gesto fa il giro del mondo

In attesa di scendere in pista nella prossima tappa in Austria, Charles Leclerc ha scelto di regalare delle emozioni fortissime ad alcune tifose della Ferrari.

In questo momento difficile l’affetto dei fan può essere un vero toccasana per il pilota monegasco. Dopo il secondo posto della scorsa annata, condito da tre successi, l’obiettivo del 2023 era, chiaramente, lottare per il mondiale. Se il secondo è il primo degli sconfitti, Leclerc si è anche stancato di essere considerato l’eterno incompiuto della moderna F1.

Nel 2019, al debutto in Ferrari, aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, compresi Verstappen e Leclerc. Sul tracciato di Spielberg il numero 16 diede vita ad un duello accesissimo con l’idolo di casa al volante della F90. Stesso copione si era ripetuto nella scorsa annata quando ancora Charles aveva per le mani un’auto in grado di vincere dei Gran Premi.

Duelli come quelli vissuti nella scorsa annata non si sono più riproposti. Persino Carlos Sainz, non avvezzo alle posizioni più alte della classifica, era riuscito a togliersi la soddisfazione di vincere, di gran carriera, un Gran Premio di F1 a Silverstone. Nonostante il secondo posto finale, il team principal Mattia Binotto, al temine del 2022, è stato accompagnato all’uscio per far spazio a Frederic Vasseur. Quest’ultimo avrebbe dovuto riportare ordine e disciplina nel team, ma per ora i risultati sono stati molto al di sotto delle aspettative.

La reazione di Leclerc ai tifosi

Charles, sin qui, ha collezionato un solo podio. A Baku è stato straordinario ad aver ottenuto una super pole position, trovando anche il modo di strappare una seconda posizione nella gara sprint e una terza nell’appuntamento domenicale. Se nel 2023 Charles era, costantemente, in lotta per pole, podi e vittorie, almeno nella prima parte di stagione, Leclerc ora è crollato in classifica alle spalle di tutti gli altri top driver.

Per questo motivo il supporto dei tifosi risulta fondamentale in un percorso di riabilitazione emotiva. Dopo aver atteso per due anni e mezzo un trionfo, la strada in salita, al volante della SF23, rappresenta un pesante contraccolpo per il numero 16. Non è la statistica dei cinque trionfi in cinque anni a preoccupare il venticinquenne, ma la mancanza di un’auto all’altezza del suo talento.

charles che apre il biglietto che gli ho fatto e che mette il mio bracciale. @Charles_Leclerc mi hai regalato un sogno, non volevo altro se non regalarti un sorriso stamattina. Grazie grazie grazie di essere la persona che sei.❤️ pic.twitter.com/j3aKGGqui0 — 𝖘𝖎𝖒𝖔𝖓𝖆🃏𝖈𝖑16 (@itsimori) June 25, 2023

Sulla SF23 non può mettere in difficoltà Max Verstappen. Per ora CL16 regala gioie infinite ai suoi fan, presenziando a sorpresa ad eventi come quello avvenuto all’autodromo di Sarno. Giunto in Campania per assistere alla corsa del suo cuginetto di 10 anni, Charles ha ricevuto l’affetto del pubblico. Attorniato dai tifosi, Charles ha aperto il biglietto di una fan e ha messo il bracciale al polso. Un piccolo regalo che ha emozionato il monegasco e, viceversa, la fortunata.