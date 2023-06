Ferrari, Leclerc svela il suo “punto debole”: ecco di cosa si tratta

Charles Leclerc ha tante passioni. Nel corso della sua vita ha dimostrato di essere dipendente da un particolare interesse differente dalle auto.

Il monegasco è sempre più al centro degli interessi dei mass media. La sua carriera lo ha visto protagonista di una ascesa anche sui social network. Charles ha assistito con partecipazione emotiva al trionfo della Ferrari nella storica gara del centenario della 24 Ore di Le Mans, lasciandosi travolgere dall’affetto dei tifosi presenti.

Per sua sfortuna, in quest’annata, sta attraversando uno dei periodi più complessi del suo percorso professionale a Maranello. Non è tanto il dato delle 5 vittorie in 5 anni a preoccupare il giovane, ma la mancanza di un patrimonio tecnico che potrà consentirgli in futuro di lottare con il coetaneo Max Verstappen. Quest’ultimo ha già portato a casa 2 titoli ed è vicino a la terza corona iridata. Sull’attuale wing car modenese CL16 può poco.

Lottare anche solo per una singola vittoria di un GP oggi appare utopia, sebbene in qualifica riesca sempre ad estrarre il massimo potenziale dalla SF23. Charles è un maestro sul giro secco, tuttavia non è abbastanza per poi gestire il vantaggio in gara. La monoposto Italiana è sembrata, sin dai primi test prestagionali, attardata rispetto alla concorrenza diretta sul piano delle novità tecniche.

Non avendo veri e propri punti di forza rispetto al passato la Ferrari ha cercato un equilibrio che non ha portato ai risultati sperati. Di conseguenza la vettura non è più una scheggia sul dritto, né tanto meno agile nelle parti guidate come un tempo. In classifica costruttori la Ferrari è impantanata al quarto posto, mentre Leclerc è l’ultimo dei top driver. Gli altri alfieri di Mercedes e Red Bull lo precedono, così come un mediocre quanto costante Carlos Sainz.

Il debole di Charles Leclerc

In questa annata il monegasco ha lamentato dei problemi tecnici in Bahrain, esattamente come in vari round della passata stagione. Proprio le tecnologie sono diventate un tema caldo in una recente intervista sul canale YouTube Andreagaleazzi.com. L’omonimo esperto ha fatto un bel tour a Maranello, avendo l’opportunità di chiedere a Charles la sua personale idea sulla tecnologia che usa ma che vorrebbe potesse essere analogica.

Il pilota della Ferrari ha confessato di essere un appassionato e dopo una personale opinione dello stravolgimento del cambio attuale delle vetture rispetto a quello meccanico di un tempo ha dichiarato: “La tecnologia che uso di più oggi sono i social in generale, il cellulare di permette di fare tutto. L’elettronica, sia sulle macchine che a casa, la uso”. Il numero 16 della Ferrari ha aggiunto a Galeazzi che ama la tecnologia in generale.

Del resto il pilota è stato anche protagonista in sfide al simulatore, durante il periodo pandemico. Charles passa tanto tempo sui social network, avendo un grande seguito. In particolare su Instagram il driver della Rossa ha 11,3 milioni di seguaci. Il pilota ha un vero e proprio debole per il social delle immagini per eccellenza, curando nel minimo dettaglio la sua presenza sul web. La qualità degli scatti parla da sola. Non a caso il venticinquenne è diventato testimonial di numerosi brand conosciutissimi come Armani.