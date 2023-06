Dove vive la famiglia Elkann? I rampolli hanno scelto un vero paradiso

I due esponenti più conosciuti della famiglia Elkann sono John e Lapo. Hanno anche una sorella di nome Ginevra. Ecco dove hanno scelto di abitare.

Il nucleo familiare degli Elkann è nato dall’unione tra Margherita Agnelli, figlia di Gianni, e il noto giornalista Alain Elkann. Il primogenito della famiglia è diventato un volto noto dell’industria dell’Automotive. Il prediletto dell’Avvocato oggi è a capo della Ferrari, della FIAT, inglobata nel Gruppo Stellantis, e del potente Gruppo Exor.

Si tratta di un capitale impressionante che ha permesso alla famiglia di fortificare un patrimonio già miliardario. Le imprese di famiglia vertono anche in altri settori, non prettamente legati all’ambito delle quattro ruote. CNH Industrial, Juventus, The Economist Group e Louboutin sono solo una parte delle tante realtà aziendali controllate dalla famiglia piemontese.

Lapo, dal canto suo, è stato membro del Cda della Ferrari e responsabile della promozione del marchio FIAT per diversi anni. Oggi segue la Rossa da una prospettiva diversa, commentando le gesta del Cavallino con un certo coinvolgimento sui social network. Il nonno Gianni Agnelli ebbe l’intuizione di mettere le mani sulla casa modenese, convincendo Enzo Ferrari a credere in una strada innovativa e nostrana. Le auto rimangono ancora il punto focale dell’attività di famiglia.

Se sul piano del prodotto la Ferrari è tornata a volare, non si può dire lo stesso in F1. Sotto il profilo tecnico la F1-75 non era un’auto da mondiale, come aveva sperato John Elkann, ma quantomeno risultava agile e veloce su molti circuiti. La vettura aveva permesso a Leclerc di riprovare il gusto della vittoria, al debutto nella tappa in Bahrain, per poi ripetersi alla grande in Australia. Tra le mura nemiche del RB Ring il driver dell’Academy si era dimostrato fenomenale nel riuscire a mettersi alle spalle il toro olandese. Nel 2023, per ora, non è arrivata nemmeno una vittoria di una tappa.

Ecco dove vivono gli Elkann

I nipoti dell’Avvocato viaggiano tantissimo. John Elkann gode di un patrimonio netto intorno ai 2 miliardi di euro. Potrebbero vivere, praticamente, ogni giorno in un posto diverso, nei migliori hotel. Proprio per questo quando parliamo di super miliardari che hanno possibilità di scelta infinita è, particolarmente, interessante scoprire le loro decisioni residenziali.

In quanto a stile di vita, sin da bambini i rampolli della famiglia Agnelli hanno avuto la possibilità di vivere in posti da favola. John e Lapo sono nati a NY, mentre Ginevra è nata a Londra. John ha frequentato la scuola elementare nel Regno Unito e in Brasile, prima di completare gli studi al Liceo pubblico parigino Victor Duruy nel 1994. Ha poi conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico nel 2000.

Nonostante una vita da globe trotter, John Elkann non si è mai allontanato dall’Italia sul piano abitativo, vivendo in una magnifica villa sulle colline torinesi. Lapo, invece, ha trascorso lunghi periodi negli Stati Uniti e nel Regno Unito per poi decidere di andare a vivere in Portogallo, nei pressi di Lisbona, con sua moglie Joana Lemos. Ginevra, invece, preferisce l’Italia e si divide tra Roma e Torino per assolvere al suo ruolo di regista e produttrice cinematografica.