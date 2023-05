Chi è più ricco tra John Elkann o Andrea Agnelli? Ecco il super Paperone

I due rampolli della famiglia piemontese godono di un patrimonio impressionante. Andrea Agnelli e John Elkann sono due tra gli uomini più ricchi di Italia.

La famiglia Agnelli è una delle più importanti e ricche del nostro Paese. Le attività principali del Gruppo ruotano intorno alle automobili. Ricchezze così elevate, naturalmente, richiedono una diversificazione dei business. Il padre di Gianni Agnelli, insieme ad un gruppo di soci piemontesi, segnò la svolta sul mercato nostrano delle quattro ruote.

I tempi sono cambiati ma le automobili sono rimaste un punto fermo della vita degli esseri umani. Così si spiega anche il patrimonio mostruoso crescente dei discendenti della famiglia torinese. Nel corso delle generazioni successive al leggendario avvocato Agnelli si crearono due ramificazioni con gli Agnelli e gli Elkann. Dall’unione tra Margherita Agnelli e Alain Elkann sono nati John, Lapo e Ginevra.

I nipoti di Gianni Agnelli hanno avuto ruoli diversi con il maggiore dei tre al comando della Ferrari, della FIAT, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, e del potentissimo Gruppo Exor. Le attività della società di investimenti con capitale variabile con sede in Olanda garantiscono introiti da favola. Le imprese di famiglia includono anche altri settori, tra cui quello imprenditoriale.

John Elkann gode di un vero e proprio impero con il 58,8% di quote azionarie nel svariate aziende sopracitate per un totale stimato di 90 miliardi di euro, con una cifra impressionante che non va confusa col patrimonio netto che si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro. Non basterebbe una vita intera per spendere una cifra così elevata, mentre Lapo Elkann e sua sorella Ginevra godono di un % sul patrimonio del 20,6%.

John Elkann o Andrea Agnelli? Ecco il più ricco della famiglia

Gli Agnelli, grazie alla loro potenza di fuoco, hanno cavalcato i periodi d’oro dell’Automotive. Dopo il boom iniziale, la FIAT ha fatto la storia con vetture come la 500, 600, e in seguito con la Panda e altri modelli diventati iconici. Nel futuro prossimo la sfida sarà legata all’elettrico e, da questo punto di vista, è una pagina tutta da scrivere. Per ora la FIAT rappresenta una garanzia per il Gruppo Stellantis.

La rivoluzione green potrebbe stravolgere questi delicati equilibri, ma grazie al know-how dei francesi di PSA il futuro potrebbe essere roseo. Con Ferrari, CNH Industrial, Iveco Group, Juventus, The Economist Group e Louboutin l’impero è vastissimo. John Elkann è Presidente di Stellantis, Ferrari, Giovanni Agnelli B.V., GEDI Gruppo Editoriale ed è lui a tenere le redini della situazione ed essere quello più ricco.

Andrea Agnelli si è “accontentato”, vincendo tantissimo al comando della Juventus. Dopo lo scandalo delle plusvalenze, il Cda della Vecchia Signora si è dimesso, compreso il rampollo della famiglia Agnelli. Dopo il matrimonio con Deniz, l’ex numero 1 della Juve, Andrea Agnelli, ha scelto una nuova strada. Verrà ricordato come il Presidente più ricco della storia della squadra torinese.

Sotto la sua direzione è stato inaugurato il nuovo stadio ed è stato avviato il progetto della creazione di squadre B da inserire nei campionati minori. Di sicuro è stato un uomo, fondamentale, per la conquista di nove scudetti consecutivi. Gli scambi sistematici di giocatori a prezzi ritenuti non congrui al loro valore, essenzialmente, per sistemare artificiosamente i bilanci hanno rovinato l’immagine della società piemontese. Poco male per Andrea Agnelli che d’ora in avanti si godrà la sua “pensione” anticipata.