Ferrari, prezzo della revisione folle: guardate quanto spende dal meccanico

La Ferrari produce supercar da quando è nata, ma il costo della revisione è altissimo. Guardate quanto ha speso il proprietario.

Oggi vi parleremo di un argomento molto curioso, che vede al centro la casa costruttrice più famosa ed amata del mondo, ovvero la Ferrari. Questo marchio realizza supercar da sogno dal lontano 1947, quando il Drake ed il suo manipolo di eroi presentarono al mondo la 125 S, ovvero la prima Rossa di sempre.

Da quel momento in poi, questa casa ci ha regalato dei capolavori su quattro ruote di anno in anno, sempre in grado di migliorarsi nelle linee e nelle prestazioni. Per introdurre il racconto odierno, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare al 2007, anno di presentazione della 430 Scuderia.

Si tratta di una versione estrema della F430, che fu svelata nel 2004, e che tre anni più tardi conobbe il massimo livello del suo sviluppo. La 430 Scuderia fu svelata nel settembre del 2007 al Salone di Francoforte, alla presenza di Michael Schumacher e del presidente Luca Cordero di Montezemolo.

Il suo peso a secco è di 1.250 kg, con un motore V8 che è stato potenziato sino ad esprimere una potenza massima di 510 cavalli, con velocità massima che tocca i 320 km/h. La Ferrari in questione era eccezionale anche in termini di accelerazione, visto che per raggiungere i 100 km/h partendo da 0 impiegava solo 3,6 secondi.

Avrete capito che in questo caso si parla di un gioiellino davvero esclusivo, ma c’è un aspetto molto negativo che la accomuna a tante supercar. Nelle prossime righe, infatti, daremo un’occhiata ai costi di manutenzione di questa opera d’arte, che è costata ad un proprietario inglese una spesa a dir poco folle.

Ferrari, guardate quanto costa la revisione della Rossa

La Ferrari protagonista di questa manutenzione da record, a livello di prezzo, è la splendida 430 Scuderia, ed una serie di riparazioni ha portato il proprietario a spendere la cifra record di 13 mila euro. La vettura, infatti, aveva diversi problemi, come la marmitta arrugginita e delle luci posteriori che non illuminavano a sufficienza.

Inoltre, andava cambiato il termostato, ed a tutto ciò andavano aggiunti anche il cambio dell’olio ed i filtri. Il tutto è accaduto nel Regno Unito, e la storia risale alle vacanze di Natale dello scorso anno, per l’esattezza, a pochissimi giorni dal 25 di dicembre, e c’è da dire che la cifra spesa è davvero impressionante.

Quando pensiamo alla Ferrari, così come ad ogni altra supercar, ci viene subito in mente l’enorme prezzo d’acquisto di questi gioielli, ma non è la sola grossa spesa da sostenere. Infatti, essendo auto di grossa cilindrata e di enorme cavalleria, anche il prezzo del superbollo, dell’assicurazione e della stessa manutenzione è altissimo rispetto a quelle tradizionali.

Ad impararlo a suo spese è stato proprio il proprietario di questa splendida 430 Scuderia, anche se quando si ha il potenziale economico per acquistare gioielli di questo tipo, non si bada a spese neanche per mantenerle. Prima di prendervi un impegno di questo tipo, dunque, pensate anche a quanto potrebbe costarvi la sua gestione.