La Ferrari si gioca l’ultima carta: ecco l’idea geniale per tornare davanti

In casa Ferrari ci si prepara alla trasferta di Spielberg, ma prima c’è tempo per provare una grande novità. Ecco tutti i dettagli.

In casa Ferrari si lavora per continuare lo sviluppo della SF-23, che da Barcellona ha rivoluzionato le proprie forme, avvicinandosi a quelli che sono i concetti della Red Bull. Le famose “vasche dei pesci rossi” che erano presenti tra pance laterali e cofano motore sono sparite, in favore di una soluzione che premia l’effetto downwash studiato e realizzato da Adrian Newey già dalla monoposto dello scorso anno.

In Spagna, le novità non avevano portato i risultati sperati, mentre a Montreal si è visto un deciso passo in avanti. Va detto che le due piste che abbiamo appena menzionato sono ben diverse tra di loro, con quella canadese che spesso nasconde i difetti delle auto che soffrono un minor carico aerodinamico, per cui, è corretto andare cauti e non parlare di una vera e propria riscossa Rossa.

La Ferrari ha ora in mente una sorta di test prima di recarsi al Red Bull Ring, con l’obiettivo di testare alcune pesanti novità tecniche. Ecco dove girerà la SF-23, che ora punta davvero alla prima vittoria stagionale, anche se la concorrenza sembra avere ancora qualcosa in più su diversi aspetti.

Ferrari, test a Fiorano per provare il nuovo fondo

Secondo quanto riportato da “Formu1a.uno“, la Ferrari vorrebbe effettuare un filming day sul tracciato di Fiorano Modenese prima di spedire la monoposto in Austria. In base a quanto riportato dalla stessa fonte, la volontà di anticipare gli ultimi 100 km concessi dalla FIA, che andranno coperti con pneumatici Pirelli demo e non con quelli con le quali si gareggia, è tutta dell’ingegner Enrico Cardile.

In questi giorni, vi avevamo parlato del fatto che sulla SF-23 sarebbero stati anticipati gli sviluppi, ed a Fiorano verrà infatti montato un fondo del tutto nuovo, così come una nuova ala anteriore e delle brake duct (le prese dei freni) anteriori riviste. Riguardo al filming day, ci sono sempre state polemiche relative al fatto che non potessero essere provate delle novità tecniche, ma in realtà tutto è concesso, basta che si usino delle gomme demo e che si rispetti il chilometraggio concesso.

Stando a quanto si apprende, la Ferrari aveva intenzione di effettuare il filming day più tardi nel corso della stagione, ma Cardile avrebbe spinto per raccogliere quanti più dati possibili prima dell’Austria, pista potenzialmente favorevole alla Rossa e dove si potrebbe andare a caccia della prima vittoria stagionale. Battere questa Red Bull pare quasi impossibile, ma il tracciato di Spielberg è uno dei più indicati per fare almeno un tentativo.

A questo punto, a Maranello devono augurarsi che le novità tecniche che saranno introdotte funzionino, visto che al simulatore hanno dato dei buoni risultati. Tuttavia, in questa stagione è accaduto raramente che quanto visto in fabbrica si sia poi confermato in pista, tranne che per il week-end di Montreal. L’Austria sarà una prova decisiva.