Ferrari, il lussuoso jet su cui viaggia Charles Leclerc: che spettacolo

I piloti della Ferrari possono permettersi il lusso di viaggiare su un jet privato per raggiungere anche le destinazioni più lontane. Charles Leclerc non ama volare, ma apprezza il lusso del confortevole aeromobile.

Charles Leclerc sta affrontando una stagione molto dura sul piano mentale. Dopo aver aspettato due anni e mezzo per ritornare sul primo gradino del podio, credeva possibile lottare per il mondiale. Tra il trionfo nel 2019 a Monza, una settimana dopo Spa, e il successo in Bahrain nel 2022, infatti, il driver ha dovuto patire solo delusioni, guardando gli avversari lottare per il primo gradino.

L’illusione del 2022 è stata una doccia fredda da superare, anche perché la batosta è stata pesante nel prosieguo della stagione. Verstappen ha vinto 15 tappe del calendario, mentre Charles si è aggiudicato solo 3 GP complessivi. Il connazionale olandese si è confermato campione del mondo al volante di una Red Bull Racing affidabile e velocissima, mentre la Ferrari F1-75 si è rivelata un susseguirsi di problemi tecnici.

Nel complesso Charles ha stretto i denti, resistendo agli attacchi di Sergio Perez nel finale della scorsa annata, chiudendo al secondo posto. Si è rivelato il miglior risultato della sua carriera in F1, ma nel 2023 c’era l’obiettivo di fare meglio. Per questo motivo era stato nominato nuovo team principal l’ex tecnico dell’Alfa Sauber, Frederic Vasseur. Quest’ultimo aveva visto crescere il monegasco, avendolo seguito anche nel suo debutto in F1 nel 2018.

Charles ha iniziato con il piglio giusto nel giorno della presentazione della SF23, ma credeva di avere per le mani una vettura, altamente, competitiva. Così non è stato e Charles ha dovuto patire, sin dalle prime qualifiche, la scarsa competitività ed affidabilità della monoposto. La vettura italiana, nel complesso, ha presentato molte più problematiche rispetto all’auto che l’ha preceduta, a partire dal degrado delle mescole.

Leclerc, vola con VistaJet

Il monegasco ha colto un solo podio sino ad ora nel 2023, nel GP di Azerbaijan, riuscendo a strappare un sorriso ai fan della Rossa. Troppo poco perché le aspettative erano altissime. C’era il desiderio di sfidare ad armi parti il campione della Red Bull Racing, Max Verstappen. Quest’ultimo, però, si è dimostrato infallibile e ha guidato alla perfezione, avvicinandosi a grandi passi alla sua terza corona di fila.

Leclerc può consolarsi, viaggiando a bordo di un Jet molto speciale. I ferraristi hanno l’opportunità di spostarsi tra i cieli con VistaJet. Una partnership vincente che coinvolge anche Carlos Sainz Junior. I due sono soliti anche immortalarsi a bordo del lussuoso aereo. Sui social media il monegasco pubblica spesso delle storie dove mostra i suoi spostamenti. Atterrato di recente a Napoli per assistere a Sarno alla gara del suo cuginetto Andrea Manni, al volante di uno dei kart.

Ferrari e VistaJet hanno cominciato la loro partnership nel 2019. Il fondatore Flohr, pilota nel FIA WEC, rappresenta l’ennesima garanzia di affidabilità. I driver della Ferrari si sentono a proprio agio mentre viaggiano per il mondo, da una gara all’altra. Nelle Instagram Stories notiamo comodi sedili in pelle beige e due divani che si trasformano in letti, consentendo anche un pisolino durante il volo. Il confort è massimo per rendere più comoda la vita in volo.