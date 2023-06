Cupra, due serie speciali Born Impulse e Born Impulse +: le forme incantano

Prodotte in edizione limitata, il motore e la batteria sono gli stessi della Cupra Born e-Boost. Aumentano la tecnologia e la sicurezza

Born è stato il primo modello cento per cento elettrico lanciato da Cupra sul mercato, e da subito è riuscito a coniugare alla perfezione un design moderno, una tecnologia all’avanguardia e al servizio della sicurezza, oltre ad un dinamismo innato garantito anche dalla sua trazione posteriore.

Partendo da questa base, e mantenendo inalterate le stesse caratteristiche, Cupra lancia sul mercato italiano due nuove versioni speciali, prodotte in edizione limitata: Born Impulse e Born Impulse +.

Stesso motore da 231 cv e batteria da 58 kWh

Al pari dell’originaria Cupra Born e-Boost, anche le versioni speciali Impulse ed Impulse + si caratterizzano innanzitutto per il motore elettrico da 231 Cv, abbinato alla batteria da 58 kWh per un’autonomia complessiva di 422 km.

La piattaforma è l’ormai conosciuta MEB, che permette una ripartizione perfetta del peso tra i due assi della vettura, anteriore e posteriore, garantendo un equilibrio bilanciato e uno spiccato dinamismo.

La precisione di guida e il controllo delle traiettorie che ne derivano sono da autentica best in class ed anche le prestazioni, complementari ad una coppia di 310 Nm, sono più che mai di rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100 kmh in appena 6,6 secondi.

Born Impulse e Born Impulse +: aumentano gli equipaggiamenti

Se da un punto di vista tecnico le Born Impulse e Born Impulse + non si discostano dall’originaria Cupra Born e-Boost, è sotto la voce degli equipaggiamenti che si registrano le novità più interessanti.

Le due versioni speciali Impulse ed Impulse + si caratterizzano per cerchi Aero Machined Typhoone Copper, vernice metallizzata, ma soprattutto i due pacchetti Pilot Pack M (per la Impulse) e Pilot Pack L (per la Impulse +).

Questi ultimi due comprendono, tra gli altri ed entrambi: Navi system, ACC predittivo, dispositivo assistenza abbaglianti e riconoscimento segnali stradali, videocamera posteriore per il Pack M e top view camera per il Pack L, oltre ai più moderni ed efficienti sistemi di assistenza alla guida.

Le due Cupra Born Impulse e Cupra Born Impulse + hanno prezzi di listino, rispettivamente, di 41.700 e 42.700 euro e rappresentano il preludio al restyling della Born previsto per il 2024.