Non solo Ferrari per Sainz: ecco la macchina costosissima dello spagnolo

Dal 2021 Carlos Sainz è un pilota della Ferrari, ma nel suo garage possiede anche un favoloso bolide che non è stato realizzato a Maranello.

Il sogno di tutti i piloti di F1 è quello di poter correre un giorno con la Ferrari. Il Cavallino Rampante è il più grande marchio della storia delle corse e per Carlos Sainz nel 2021 si è realizzato uno degli obbiettivi della carriera.

Ora che è stato messo sotto contratto con la Ferrari è normale che debba prevalentemente girare per le strade del mondo con una Rossa tra le mani. Lo spagnolo al momento si può godere uno splendido gioiello come la F8 Tributo.

Si tratta di una meravigliosa vettura che costa la bellezza di 230 mila Euro nel suo prezzo basilare e il motore è tra i migliori sulla piazza. Siamo di fronte infatti a un V8 da 720 cavalli e questo le dà l’opportunità di toccare i 340 km/h.

Carlos è sicuramente abituato a portare l’auto a certe velocità, anche se nella vita di tutti i giorni non è di certo consigliabile spingerla a certi livelli. Nonostante abbia un accordo con la Ferrari fino al 2024, Sainz non dimentica il suo passato.

Dalla Toro Rosso alla Renault passando soprattutto per la McLaren ha potuto vivere grandi momenti in F1. Proprio con gli ottimi risultati con la casa di Woking si è meritato il passaggio in Ferrari e nel suo garage ha uno dei modelli migliori mai realizzati dalla casa inglese.

Sainz con la McLaren 600LT: il modello dei sogni

Non sono più gli anni d’oro della McLaren quando si contendeva il titolo mondiale con la Ferrari, ma gli affari a Woking non sono mai andati male. Quando nel 2019 Sainz firmò con la Scuderia gli venne regalato una splendida 720 S, un modello da 720 cavalli.

Si trattava di un benvenuto più che gradito da Sainz nella famiglia britannica, ma quello che accadde pochi mesi dopo fu ancora migliore. Dopo tanti anni difficili, la McLaren riuscì con Carlos Sainz a ottenere il podio in occasione del GP del Brasile.

Un evento straordinario che la McLaren non toccava da troppi anni. Per ringraziare lo spagnolo del risultato ebbe in regalo la 600LT. Si tratta di una vettura dal costo di ben 200 mila Euro e con al suo interno un motore V8 da 600 cavalli.

Caratteristiche estetiche perfette, con il design che la porta così a essere una delle sportive per eccellenza, con il picco di velocità che tocca i 323 km/h. Eccezionale anche i risultati legati all’accelerazione, infatti poteva passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

Tra le peculiarità di questa auto vi è il fatto che si tratta di una spider, dunque il massimo della velocità la ottiene con il tettuccio coperto. Se dovesse rimanere scoperta riesce comunque ad arrivare a 315 km/h. Una vettura favolosa per un grande pilota che in questa stagione complicata sta provando a tenere alto l’onore della Ferrari.