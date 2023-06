MotoGP, Luca Marini e l’ombra di Valentino Rossi: ora arriva l’ammissione

Luca Marini ha esordito in MotoGP nel 2021, ed in ha detto che il fatto di essere il fratello di Valentino Rossi ha cambiato tutto.

Il 2021 è stato l’anno del debutto in MotoGP di Luca Marini, ormai presenza fissa nella top class del Motomondiale. A primo impatto, il suo cognome non ci dice molto, ma tutti sanno bene che è legato in maniera indissolubile alla leggenda per eccellenza del mondo delle due ruote, ovvero Valentino Rossi.

Infatti, Marini ed il “Dottore” sono fratelli per parte di madre, ovvero Stefania Palma, ex moglie di Graziano Rossi, che ovviamente è il papà di Valentino. Luca, invece, è frutto dell’amore tra Stefania e Massimo Marini, e c’è da dire che da suo fratello, l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha ereditato l’immenso amore per le due ruote e la velocità.

Tra i due c’è una grande differenza d’età, visto che Luca è nato nel 1997, mentre il pilota di Tavullia è classe 1979. Ben 18 anni più grande, ma i due si sono comunque incontrati in pista in MotoGP nel 2021, ultimo anno di Valentino Rossi e primo per Marini, coincidenza davvero strana, quasi come se fosse un passaggio del testimone.

Luca non ha avuto un impatto facile con il Motomondiale e, nelle prime due stagioni, non è mai riuscito a salire sul podio, nonostante la gran Ducati che ha a disposizione. Il primo bel risultto è maturato quest’anno ad Austin, dove ha chiuso in seconda posizione alle spalle del vincitore, Alex Rins, in sella alla Honda del team di Lucio Cecchinello.

MotoGP, le parole di Luca Marini su Valentino Rossi

In questi ultimi giorni, Luca Marini ha concesso un’intervista esclusiva a Giorgio Terruzzi, che l’ha riportata sulle pagine del “Corriere della Sera“, ed è ovviamente la parte in cui si parla del rapporto con Valentino Rossi quella che più attrae i fan della MotoGP, ancora molto legati alla figura del nove volte campione del mondo del Motomondiale.

Come lo stesso Marini ha dichiarato, essere il fratello di una leggenda vivente della MotoGP è sicuramente un grande onore, ma comunque, ti carica di pressione, come Mick Schumacher in F1, visto che è il figlio del Kaiser di Kerpen. Luca sente di avere una grande responsabilità da gestire.

Ecco le sue parole: “Essere il fratello di Valentino Rossi è figo, ed è ovviamente un onore. Se è un fastidio? No, è una parola esagerata, ma ovviamente, ha condizionato la mia carriera. Mi ha sempre posto sotto una lente d’ingrandimento, è un qualcosa di molto diverso rispetto a tutti gli altri che corrono“.

Marini ha poi parlato dei loro rapporti attuali: “Come è cambiato il rapporto con lui da quando si è ritirato? Ci vediamo di meno, ma non c’è molto di diverso. Mi ha insegnato davvero tanto, soprattutto su come usare al meglio le gomme, ed oggi questo è un argomento molto importante per chi gareggia in moto. Abbiamo un rapporto di alta qualità, siamo molto uniti, non cambia la modalità con cui ci comportiamo in famiglia“.